Кабмін передав Фонду держмайна конфісковані активи російського мільярдера Шелкова

Кабінет міністрів передав в управління Фонду державного майна конфісковані за рішенням суду активи російського мільярдера Міхаіла Шелкова з метою їх подальшої приватизації або оренди.

Про це представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у Telegram.

Він уточнив, що йдеться про активи, стягнуті в дохід держави згідно з рішенням Вищого антикорупційного суду (ВАКС) від 23 січня у справі N991/6606/22 та постановою Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду від 3 лютого у справі N991/6606/22.

"Також доручено Фонду державного майна зарахувати кошти від продажу або оренди зазначених активів до державного бюджету", – додав Мельничук.

Як повідомлялося, вказаними рішеннями ВАКС конфіскував майно російського олігарха Міхаіла Шелкова в межах застосованих до нього санкцій.

У дохід держави було стягнуто квартири, автомобілі, комплекс у Нікополі, кошти на банківських рахунках, а також компанії "ВСМПО Титан Україна", "Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат", "Тай-Мінералс" та "ІнвестАгро".

Міхаіл Шелков – колишній глава інвестиційного підрозділу російської державної компанії "Ростех", яка контролювала військових підрядників у Росії. Шелков та партнери володіють контрольним пакетом акцій "ВСМПО-Авісма", найбільшого у світі виробника титану для аерокосмічної галузі.

У червні 2021 року Рада національної безпеки й оборони України запровадила санкції проти голови ради директорів "ВСМПО-Авісма" Сергєя Чемезова та його заступника Міхаіла Шелкова.