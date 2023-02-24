БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Кабмін змінив розподіл дотацій місцевим бюджетам з урахуванням кількості переселенців

Кабінет міністрів на засіданні у п’ятницю, 24 лютого, вніс зміни до Порядку та умов надання у 2023 році додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях, що зазнали негативного впливу через агресію РФ.

Про це представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у Telegram.

"Удосконалено механізм розподілу додаткової дотації, а саме, передбачено врахування при розподілі додаткової дотації: кількості внутрішньо переміщених осіб, які перемістилися після 24 лютого 2022 року, станом на 1 січня 2023 року за даними Міністерства соціальної політики; надходження до місцевих бюджетів податку на доходи фізичних осіб станом на 1 січня 2023 року", – написав Мельничук.

Як повідомялося, за даними Мінреінтеграції, наразі статус внутрішньо переміщеної особи в Україні мають понад 4,8 млн людей.

