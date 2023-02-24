США запровадили санкції проти 11 російських банків

Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) внесло до санкційних списків ще 22 фізичних та 83 юридичних особи у відповідь на агресію Росії проти України.

Як повідомляється на сайті Мінфіну США, також запроваджуються санкції проти металургійного та гірничодобувного секторів економіки РФ.

Зокрема, під санкції потрапили понад 30 осіб і компаній із третіх країн, пов’язані зі спробами Росії обійти запроваджені проти неї обмеження.

Також до санкційних списків внесли 11 російських банків. Мінфін США зазначає, що американські санкції вже запроваджено проти банків з РФ, на які припадає понад 80% активів російського банківського сектора.

Зокрема, блокуючі санкції запроваджено проти "Московського кредитного банку", який входить до десятки найбільших банків Росії за вартістю активів.

Крім нього, під санкції потрапили "МТС Банк", "Уралсіб", "Ланта-Банк", "Металінвестбанк", банки "Лівобережний", "Санкт-Петербург", "Приморьє", "СДМ-Банк", "Уральський банк реконструкції та розвитку" (УБРР) та "Зеніт". Санкції також запроваджені проти російської інвестиційної компанії "Велес Капітал" та заснованої росіянами фінансової компанії Confideri Pte Ltd.

Персональні санкції (SDN-список, передбачає блокування активів і заборону на ведення діл) запроваджені проти бізнесмена Олександра Удодова – колишнього чоловіка сестри російського прем'єра Міхаіла Мішустіна, а також низки російських губернаторів, міністрів банкірів та пропагандистів, у тому числі Ольги Скабєєвої.

Також під санкції потрапили низка громадян Італії, Німеччини та Швейцарії за причетність до закупівлі західних технологій і обладнання для російських спецслужб і російських військових в обхід санкцій.

Читайте також: США оголосили про новий пакет безпекової допомоги Україні на $2 мільярди

У сфері металургії під санкції потрапив "Центральний науково-дослідний інститут "Буревісник", ТОВ "Металург-Туламаш", ТОВ "ТПЗ-Рондол" та "Мценскпрокат", які виробляють продукцію з металу для російської оборонної промисловості.

Крім того, США запровадили експортні обмеження щодо Федеральної служби по військово-технічному співробітництву Росії, Авіаційного комплексу імені Ільюшина, Ракетного центру імені академіка Макєєва, Фонду перспективних досліджень, Науково-виробничого об'єднання імені С. А. Лавочкина, АО "Юматекс" (входить в "Росатом") і низки інших російських компаній.

Як повідомлялося, крім того, президент США Джозеф Байден підвищив мито на імпорт алюмінію з Росії до 200%.

Раніше 24 лютого Влада Великої Британії оголосила про новий пакет санкцій та торговельних заходів проти РФ. У ньому обмеження щодо 92 російських фізичних та юридичних осіб.

Санкції проти РФ також розширили Австралія та Нова Зеландія.