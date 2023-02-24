Українські IT-компанії залучили до $1 мільярда інвестицій попри війну, – Мінцифри

Українські IT-компанії залучили близько $1 млрд венчурних інвестицій у 2022 році, головним чином це були інвестиції іноземних компаній, тоді як активність більшості українських компаній з інших секторів, які інвестували у розвиток IT до війни, впала до нуля.

"Чітко цифру не назву. Можу припускати, що до $1 млрд минулого року доходила (цифра венчурних інвестицій в ІТ, – ред.) навіть в умовах повномасштабної війни", – сказав заступник міністра цифрової трансформації з питань розвитку ІТ Олександр Борняков в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

За словами Борнякова, від початку війни інтерес венчурних інвесторів до сектора різко знизився, проте влітку активність поновилася. Зокрема, було започатковано Blue&Yellow Heritage Fund (перший венчурний фонд американської компанії Venture Capital для роботи з українськими IT-проєктами, – ред.) на $50 млн. Також, відомо, про кілька закордонних фондів, готових інвестувати понад $10 млн кожен, додав заступник міністра.

"Я не бачу сьогодні в Україні людей, які виділяли б на це кошти. Уявіть, до війни ті самі ДТЕК, "Метінвест" мали групи, які займалися інноваціями, інвестиціями. Однак я не думаю, що на тлі того, скільки об'єктів постраждало через повномасштабне російське вторгнення, ці групи мають фінансування. Аналогічні проєкти мали компанії "Київстар", Vodafone, група Пінчука. Зараз більшість проєктів згортається", – зазначив Борняков.

Він додав, що близько $15 млн вдалося залучити як гранти і донати. Приблизно $0,5 млн грантової підтримки надали партнери з USAID CEP, WNISEF, GIST, EIT Raw materials, YEP. Близько $40 млн з початку повномасштабної війни оцінює свій внесок Google, гранти сервісами надавали також Microsoft та Amazon.

У топ-3 напрямки, які викликають інтерес у інвесторів, за словами Борнякова, входять web3, mil-tech, штучний інтелект.

Заступник міністра не став робити прогнозів щодо можливих інвестицій, які можуть бути виділені для IT-сфери в Україні в 2023 році, зазначивши, що "багато залежатиме від ситуації з військовими діями".

"Однак з ініціативою, яку ми запускаємо (mil-tech стартапи, – ред.), якщо все робити правильно, можна залучити навіть більше коштів (ніж 2022 року, – ред.)", – сказав він.