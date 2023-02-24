Збитки телеком-галузі України через війну перевищили $2,5 мільярда, – Мінцифри
Російські окупанти за час повномасштабної війни завдали телеком-галузі України збитків більше ніж на $2,5 млрд.
"Рік тому в Росії був план залишити Україну повністю офлайн і без зв'язку. Вони зруйнували і пошкодили понад 3 тис. мобільних базових станцій, чверть усіх інтернет-мереж і завдали телеком-галузі збитків більше ніж на $2,5 млрд", – ідеться в повідомленні Міністерства цифрової трансформації.
У Мінцифри наголосили, що попри це український телеком став на воєнні рейки і вистояв.
Раніше повідомлялося, що Міністерство цифрової трансформації підключило до швидкісного інтернету 3237 сіл та 7,5 тис. соціальних закладів. При цьому вдалося заощадити понад 200 млн грн.
