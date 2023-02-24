Статки російських мільярдерів впали за рік війни на $67 мільярдів, – Bloomberg

Статки російських мільярдерів за рік повномасштабної війни Росії проти України зменшились на $67 мільярдів або на 20%.

За даними Bloomberg Billionaires Index, станом на 23 лютого статки 23 російських мільярдерів, які входили до числа 500 найбагатших людей світу, оцінювалися у $339 млрд, проте санкції США, Великої Британії та Євросоюзу коштували магнатам із РФ значної їх частини.

За підрахунками агентства, найбільше втратив основний власник "Сєвєрсталі" Олексій Мордашов – оцінка його статків зменшилася за рік на $6,7 млрд. Однак навіть зара із статками $19,8 млрд він, як і раніше, займає четверте місце в списку найбагатших людей Росії.

На другому місці за обсягом втрат знаходиться інший російський металургійний магнат Владімір Лісін. Голова правління ПАТ "Новолипецький металургійний комбінат" за останній рік втратив $5,8 млрд, внаслідок чого його статки зменшилися до $20,5 млрд.

Однак власник російського виробника фосфорних добрив "ФосАгро" Андрій Гурʼєв, навпаки, з початку війни заробив $2,1 млрд завдяки різкому зростанню вартості акцій підконтрольної йому компанії.

Проте аналіз статків найбагатших росіян показує, що кілька раундів санкцій з боку США, Великої Британії та Європейського Союзу мали обмежений довгостроковий ефект. Насправді, сукупний власний капітал мільярдерів досяг дна через кілька тижнів після вторгнення, впавши до $248 млрд 9 березня 2022 року.

Водночас санкції вдарили не тільки по оцінці бізнесу російських олігархів, але і по їхньому способу життя, зауважує Bloomberg. Так, Роман Абрамович був змушений виставити на продаж своє цінне лондонське майно, зокрема футбольний клуб "Челсі". Міхаіл Фрідман говорив, що був "шокований" після того, як його адвокат сказав йому, що санкції означають заморожування рахунків і заборону на поїздки. У квітні влада Іспанії конфіскувала 78-метрову суперяхту Tango Віктора Вексельберга вартістю $90 млн.

Влада США також шукає предмети мистецтва, куплені або продані російськими бізнесменами. Абрамович, Вексельберг та Андрій Мельниченко були серед тих, хто був вказаний у повістках федеральної прокуратури Нью-Йорка, яка вимагає від елітних аукціонних будинків розкрити дані про покупців.