G7 анонсувала заходи проти країн, які підтримують війну Росії

"Велика сімка" заявила, що вживає заходів проти третіх країн, які "матеріально підтримують війну Росії в Україні", підтвердивши "свою непохитну підтримку України так довго, як це буде потрібно".

"Ми закликаємо треті країни або інших міжнародних гравців, які намагаються ухилитися від наших заходів або підірвати їх, припинити надавати матеріальну підтримку російській війні, або їм доведеться понести серйозні витрати", – йдеться в заяві G7, пише Європейська правда.

"Щоб стримати цю діяльність у всьому світі, ми вживаємо заходів проти суб'єктів з третіх країн, які матеріально підтримують війну Росії в Україні", – сказано в заяві.

Раніше 24 лютого США та Велика Британія, які входять до складу G7, запровадили додаткові санкції проти Москви, щоб відзначити першу річницю вторгнення в Україну.

G7 також заявила, що розширить економічні заходи, які вже були введені, і зобов'язалася не допустити, щоб Росія знайшла нові шляхи для придбання передових матеріалів, технологій і військово-промислового обладнання.

"Група семи" заявила, що продовжить свої зусилля, щоб "Росія заплатила за довгострокову реконструкцію України".

G7 заявила, що вживає додаткових заходів щодо російського фінансового сектору з метою "подальшого підриву здатності Росії вести свою незаконну агресію", додавши, що ці заходи будуть спрямовані на інші російські фінансові установи.