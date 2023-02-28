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Мешканцям Одеси повністю повернули світло

одеса

Енергетикам вдалося ввечері 27 лютого повністю відновити електропостачання мешканцям Одеси та Одеського району.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

"За 4 години енергетикам ДТЕК вдалось повністю повернути світло мешканцям Одеси та Одеського району, одразу після завершення ремонту обладнання "Укренерго", – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, 27 лютого в Одеській області cталося аварійне відключення високовольтної лінії, внаслідок цього без світла залишились майже всі райони Одеси та Одеський район. Ввечері понеділка "Укренерго" змогло ліквідувати аварію на магістральній лінії електропередач.

Аварія сталася наступного дня після того, як в "Укренерго" заявили про завершення відновлювальних робіт та покращення енергопостачання Одеси.

4 лютого НЕК "Укренерго" повідомило про масштабну аварію в магістральній мережі в Одеській області, що сталася через відмову обладнання, яке неодноразово відновлюється після російських атак. Мережевий оператор тоді попередив про більш тривалі обмеження електропостачання Одеси та прилеглих районів.

Одеса та Одеський район останні дні були серед нечисленних регіонів, де енергопостачання лімітувалося, тоді як в решті України вже два тижні ситуація відносно стабільна.

Автор: 

Одеса (930) електроенергія (4278) ДТЕК (1359)


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Не даром я не купувала генератор сестрі, а лише на віоліті пару керосинових ламп 😅
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01.03.2023 17:12 Відповісти

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