Через обстріли пошкоджено електромережі на Харківщині та Сумщині, – "Укренерго"
У Харківській та Сумській областях внаслідок обстрілів є пошкодження електромереж обленерго, через що є знеструмлення населених пунктів.
Про це повідомляє НЕК "Укренерго".
"Складною залишається ситуація у прифронтових областях. У Харківській та Сумській областях внаслідок обстрілів є пошкодження мереж обленерго та знеструмлення населених пунктів. Тривають ремонтні роботи", – йдеться у повідомленні.
Загалом по країні споживання електроенергії залишається на рівні звичайного робочого дня. Дефіциту потужності в енергосистему немає та не прогнозується.
В енергосистемі працюють усі види електростанцій. Через водопілля активно працюють гідроелектростанції. Імпорт електроенергії незначний.
В "Укренерго" нагадали, що ввечері 27 лютого було відновлене живлення Одеси та Одеського району.
"Наразі Одесу заживлено за тимчасовими схемами, але до кінця тижня ми будемо працювати над підвищенням надійності, тож можливі невеликі обмеження", – уточнили в компанії.
Мережеві обмеження в інших регіонах відсутні, ліміти до областей не доводилися.
На всіх енергооб’єктах, які раніше зазнали пошкоджень від ракетних та дронових атак росіян, тривають ремонтні роботи.
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