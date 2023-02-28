Через обстріли пошкоджено електромережі на Харківщині та Сумщині, – "Укренерго"

У Харківській та Сумській областях внаслідок обстрілів є пошкодження електромереж обленерго, через що є знеструмлення населених пунктів.

Про це повідомляє НЕК "Укренерго".

"Складною залишається ситуація у прифронтових областях. У Харківській та Сумській областях внаслідок обстрілів є пошкодження мереж обленерго та знеструмлення населених пунктів. Тривають ремонтні роботи", – йдеться у повідомленні.

Загалом по країні споживання електроенергії залишається на рівні звичайного робочого дня. Дефіциту потужності в енергосистему немає та не прогнозується.

В енергосистемі працюють усі види електростанцій. Через водопілля активно працюють гідроелектростанції. Імпорт електроенергії незначний.

В "Укренерго" нагадали, що ввечері 27 лютого було відновлене живлення Одеси та Одеського району.

"Наразі Одесу заживлено за тимчасовими схемами, але до кінця тижня ми будемо працювати над підвищенням надійності, тож можливі невеликі обмеження", – уточнили в компанії.

Мережеві обмеження в інших регіонах відсутні, ліміти до областей не доводилися.

На всіх енергооб’єктах, які раніше зазнали пошкоджень від ракетних та дронових атак росіян, тривають ремонтні роботи.