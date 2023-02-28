Фінляндія почала будівництво паркану на кордоні з Росією

У Фінляндії почалося будівництво паркану на південно-східній ділянці кордону з Росією.

Як пише Yle, біля пункту пропуску в районі Іматри споруджують "пілотну" ділянку довжиною три кілометри, щоб подивитися, як обрані матеріали витримують погодні умови. На визначеній ділянці по обидва боки від КПП почали валити дерева, передає Європейська правда.

Протягом березня відбудеться встановлення паркану, у подальші місяці – обладнання для спостереження. Усі роботи на цій секції планують завершити до кінця червня.

Вартість будівництва і обладнання "тестової" ділянки паркану складає 6 млн євро.

У подальшому паркан планують розширити на 200 км із майже 1300 кілометрів сухопутного кордону між Фінляндією і Росією.

Раніше повідомлялося, що Польща почала укріплення своїх кордонів із Росією та Білоруссю за допомогою протитанкових загороджень.

Крім того, Польща в березні планує розпочати будівництво паркану з електронним бар’єром на кордоні з Калінінградською областю.