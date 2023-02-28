Програма ОЕСР для України може бути підписана вже в червні, – Шмигаль

Програма Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) для України може бути підписана вже у червні 2023 року.

"Сьогодні ми чітко розуміємо подальші заходи, які необхідно здійснити Україні в рамках початкового діалогу щодо вступу до Організації", – сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль на спільному брифінгу з генеральним секретарем Організації економічного співробітництва та розвитку Матіасом Корманом, передає Інтерфакс-Україна.

Прем'єр зазначив, що уряд працює спільно з ОЕСР над розробкою програми для України, реалізація якої дозволить країні перейти до дорожньої карти для набуття членства в Організації.

"Ми вітаємо вашу пропозицію щодо можливості підписання такої програми вже у червні цього року", – додав Шмигаль.

Прем'єр наголосив, що співпраця з ОЕСР стане важливим сигналом для інвесторів, а також сприятиме успішному розвитку України та її євроінтеграції.

Як повідомлялося, 1 березня в Україні відкриється офіс ОЕСР.

У липні минулого року прем'єр-міністр Денис Шмигаль передав від імені України заявку на вступ до Організації економічного співробітництва та розвитку. У жовтні ОЕСР визнала Україну потенційним членом організації.

Вже у грудні Україна та Організація економічного співробітництва та розвитку підписали оновлену Угоду про привілеї та імунітети, яка розпочинає відкриття офісу ОЕСР у Києві.