Путін отримує прибутки від продажу горілки "Путінка", – розслідування

Президент Росії Владімір Путін через кіпрський офшор Ermira Consultants отримує прибутки від продажу горілки "Путінка".

Як ідеться в розслідуванні опозиційного російського видання "Проєкт", бренд "Путінка" вигадала у 2002 році компанія "Вінексім" Олега Плахути. Пізніше підприємцю довелося поділитися часткою в бізнесі, який він створив, пише LIGA.net.

Рослідування стверджує, що його співвласниками стали Путін та його друг Аркадій Ротенберг, які контролювали всі прибутки від "Путінки" – від прав на бренд до виробництва й торгівлі.

На початку 2004 року фірма Плахути передала права на товарний знак непримітній компанії "ПромІмпекс", де працювали люди Ротенберга, а за 10 десять років вони опинилися в російської "дочки" Ermira Consultants – "Реал-Інвест". Зараз торгова марка належить іншій компанії "Байкал-Інвест", але за нею так само стоять менеджери Ротенберга.

За підрахунками "Проєкту", виробництво, роялті та продаж "Путінки" з 2004 до 2019 року могли принести від $400 млн до $500 млн. Видання зазначає, що продажу горілки цього бренду допомогло зниження мінімальної роздрібної ціни, яке Путін оголосив у 2015 році.

Ermira також володіє часткою в одному з найбільших медіахолдингів Росії "Національна медіа група".