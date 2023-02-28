Суд арештував 450 автомобілів тютюнової компанії "Тедіс Україна" (оновлено)

Детективи Бюро економічної безпеки України ініціювали арешт понад 450 легкових автомобілів та мікроавтобусів одного з найбільших у країні дистриб’юторів тютюнової продукції, майно вилучено для забезпечення відшкодування збитків у розмірі 270 млн грн, завданих державі незаконною діяльністю компанії.

Як повідомляє пресслужба БЕБ у Facebook, слідством встановлено, що службові особи згаданого товариства у 2020-2021 роках документально оформили продаж тютюнових виробів на адресу низки підприємств із ознаками фіктивності.

"Загальна вартість реалізованих підакцизних товарів становить 1,17 млрд грн. Насправді жодного продажу тютюнових виробів цим товариствам не здійснювалося. Фактично реалізація відбувалася поза обліком за готівку, в тому числі через мережу власних магазинів роздрібної торгівлі. Відповідно, компанія, для приховування таких господарських операцій, не відображала їх в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності підприємства", – зазначається у повідомленні.

За даними слідства, таким чином компанія умисно ухилилася від сплати податку на прибуток та акцизного податку у розмірі понад 270 млн грн.

"Аналізуючи господарську діяльність компанії-дистриб’ютора, згідно з відомостями Єдиного державного реєстру транспортних засобів, у власності товариства перебуває понад 450 автомобілів. Ці транспортні засоби, ймовірно, були придбані внаслідок умисного ухилення від сплати податків, тобто набуті протиправним шляхом, та використовувалися для транспортування згаданих тютюнових виробів", – повідомляє БЕБ.

З метою відшкодування завданих державі збитків, детективи БЕБ направили клопотання про арешт рухомого майна дистриб’ютора, яке суд задовольнив.

Своєю чергою у пресслужбі "Тедіс Україна" визнали, що арештовано комерційні автомобілі, які належать цій компанії і використовувалися до доставки товару по всій Україні. Компанія завила про незгоду з обвинуваченнями слідства і обіцяє оскаржити рішення суду.

Крім того, "Тедіс Україна" стверджує, що більшість із арештованих автомобілів були закуплені до 2017 року, тому не могли бути придбані за ті кошти, які фігурують у розслідуванні БЕБ.

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Як раніше повідомлялося, 16 січня правоохоронці повідомили про підозру генеральному директору компанії – найбільшого дистриб'ютора тютюнових виробів в Україні в умисному ухиленні від сплати податків, причому не надавши інших даних про неї.

У той самий день дистриб'юторська компанія "Тедіс Україна" заявила, що вважає безпідставною та жодним чином юридично необґрунтованою підозру її генеральному директору Тарасу Корніченку в ухиленні від сплати податку на прибуток та акцизного податку на загальну суму понад 270 млн грн. Тим самим "Тедіс Україна" підтвердила, що підозра Офісу генпрокурора висунута проти неї, пише Інтерфакс-Україна.

За інформацією прокуратури, компанія протягом 2020 року та першого півріччя 2021 року документально відобразила реалізацію тютюнових виробів на адресу трьох підприємств із ознаками фіктивності на загальну суму 1,17 млрд грн, тоді як реальний продаж продукції не відбувся. Надалі ці підприємства з ознаками фіктивності у податковій звітності документально відобразили реалізацію інших товарів – м'ясної продукції та палива.

Таким чином, керівник тютюнової компанії звинувачується у умисному ухиленні від сплати до державного бюджету податку на прибуток та акцизного податку на загальну суму понад 270 млн грн.

У свою чергу, "Тедіс" на своєму сайті заявив, що порушена проти його гендиректора кримінальна справа стосується низки суб'єктів господарсько-підприємницької діяльності, з якими компанія мала фінансово-господарські операції у 2020 році. У рамках зазначеної справи БЕБ запитувало у компанії документи, що підтверджують фінансово-економічні відносини з контрагентами, які "Тедіс" надав.

"Слід зазначити, що наприкінці 2021 року Південним управлінням Офісу великих платників Державної податкової служби України було проведено планову податкову перевірку дотримання компанією податкового та бюджетного законодавства за період 2017-2020 років. У рамках проведеної податкової перевірки з боку перевіряючих органів не виникло жодних претензій/ зауважень щодо взаємовідносин компанії та її контрагентів, у тому числі фігурують у кримінальній справі", – зазначається в офіційній заяві дистриб'ютора.

"Тедіс Україна" – одна з найбільших українських дистриб'юторських компаній з регіональною мережею з 32 структурних підрозділів та близько 45 тис. точок роздрібного продажу. Штат компанії до повномасштабного російського вторгнення налічував 2,3 тис. співробітників.