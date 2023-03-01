Дефіцит капусти: Фермери підвищили ціни за тиждень у 2 рази

Українські виробники за останній тиждень підвищили ціни на білокачанну капусту вдвічі.

Стрімкому зростанню цін сприяє високий попит на білокачанну капусту, тоді як запаси цієї продукції в українських господарствах значно зменшились, повідомляє аналітичний проєкт EastFruit із посиланням на учасників ринку.

"У результаті сьогодні українські виробники пропонують до продажу білокачанну капусту за ціною від 12 до 18 грн/кг ($0,33-0,49/кг), що в середньому у 2 рази дорожче, ніж тижнем раніше", – зазначається у повідомленні.

Учасники ринку пояснюють, що підвищувати ціну на якісну капусту українським виробникам дозволяє скорочення пропозиції з необладнаних сховищ та підвищення попиту з боку оптових компаній.

"Але все ж, головним фактором підвищення цін на білоголову капусту є її низька пропозиція на ринку і стабільно високий попит. За словами виробників, погодні умови поточного сезону згубно позначилися на врожайності та якості капусти", – пояснюють аналітики EastFruit.

У підсумку зараз вартість білокачанної капусти в Україні вже досягала рівня цін в аналогічний період минулого року. Водночас фермери планують і далі підвищувати відпускні ціни.