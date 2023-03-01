У Росії заблокували доступ до одного із найбільших фотобанків у світі

Роскомнагляд заблокував доступ на території Росії до одного з найбільших у світі фотобанків – Shutterstock.

У пресслужбі відповідального за цензуру російського відомства пояснили це рішення публікацією "деструктивних матеріалів", пише російська редакція Forbes.

"Роскомнагляд обмежив доступ до сайту фотобанку Shutterstock на підставі рішення Росспоживнагляду. Раніше на сайті неодноразово розміщувалися деструктивні матеріали, в тому числі суїцидальний і пронаркотичний контент", – заявили у пресслужбі відомства.

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У агентстві Fotodom, яке є ексклюзивним представником фотобанку в Росії та СНД, запевнили, що матеріали, які стали формальною причиною для блокування Shutterstock, уже видалено. Відтак, сайт Shutterstock, на думку представників фотобанку, може повернутися до роботи в штатному режимі протягом трьох днів.

У період блокування представники Fotodom запропонували користувачам користуватися платформою через VPN.

У 2019 році Роскомнагляд вже обмежував доступ до деяких сторінок Shutterstock через матеріали, які нібито ображали державні символи Росії.