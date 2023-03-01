Ціни на автогаз на АЗС впали нижче 24 гривень за літр

Середня ціна автогазу на автозаправних станціях за останню добу зменшилась ще на 28 копійок за літр – до 23,76 грн/л.

Про це повідомляє галузеве видання Enkorr із посиланням на дані щоденного моніторингу роздрібного ринку "Консалтингової групи "А-95".

Зокрема, на станціях преміум-сегменту ОККО та WOG автогаз подешевшав на 0,63 грн і 0,55 грн – до 24,62 грн та 24,51 грн за літр відповідно.

Найбільше – одразу на 1 гривню за літр – минулої доби автогаз подешевшав у мережі Neftek, де він зараз коштує 22,99 грн/л. Найменше – на 5 коп. – знизилась ціна у мережі мережі "БРСМ-Нафта", де вона становить 23,25 грн/л.

Такі мережі як RodNik, "Автотранс", "Овіс", "Катрал", UPG, "Укрнафта", U.GO й інші ціну на автогаз на своїх АЗС за цей період не змінили.

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У підсумку станом на 1 березня ціни на автогаз зафіксувались у межах 21,28-25,12 грн/л. Різниця цін на автогаз у різних мережах становить 3,84 грн/л.

Нагадаємо, упродовж останніх двох місяців автогаз на автозаправних станціях здешевшав у середньому на 20%, або на 5 грн/л.