Росія відновила шантаж для продовження роботи "зернового коридору", – МЗС

Росія зараз посилила наративи про нібито недоцільність продовження роботи "зернового коридору" в поточному форматі. Україна не повинна вестися на цей шантаж і наполягає на продовженні ініціативи на рік.

"Продовження роботи "зернового коридору" є для нас дуже важливим. Ми бачимо типову ситуацію розхитування, посилення тиску та шантажу з боку РФ, що було й у листопаді. Нічого нового в цьому", – заявила посолка МЗС з особливих доручень, координаторка Ради експортерів та інвесторів Ольга Трофімцева на брифінгу, передає Інтерфакс-Україна.

Трофімцева зазначила, що РФ посилила зараз наративи про нібито недоцільність продовження роботи "зернового коридору" в такому форматі, як зараз.

"Сподіватимемося, звернення вже було до партнерів – ООН, Туреччини, насамперед, про те, що не повинно бути жодного саботажу з боку РФ. По-друге, ми не повинні вестися на цей шантаж Росії. Бачили приклад у листопаді, коли такий шантаж уже був", – сказала Трофимцева.

Посолка наголосила, що будь-які складнощі з роботою "зернового коридору" моментально ускладнюють ситуацію на світових ринках.

"Ми в найкращому разі витягуємо до 60-65% тих обсягів, які ми експортували до війни. Не більше. І це у найкращі місяці роботи "зернового коридору", – пояснила вона.

Зокрема, за січень 2023 року Україна експортувала 4,8 млн. тонн зернових, з яких понад 2,7 млн. тонн було експортовано саме через порти морськими шляхами.

"Інші понад 2 млн тонн були експортовані наземними шляхами через країни ЄС", – сказала Трофімцева.

Вона додала, що Україна тому неодноразово наголошувала на важливості "Чорноморської зернової ініціативи".

"Про зерновий коридор цифри говорять самі за себе. Якщо брати загалом, то продукції аграрної було поставлено понад 22 млн тонн з початку роботи "коридора". Зернових та олійних – понад 18 млн тонн", – повідомила Трофимцева.

Трійка основних покупців українських зернових та олійних через порти – це Іспанія, Китай та Туреччина. Посолка зазначила, що багато української пшениці було доставлено в рамках ініціативи Grain from Ukraine.

У МЗС наголосили, що Україна наполягає на продовженні дії "Чорноморської зернової ініціативи" щонайменше на рік та включити до неї Миколаївський морський торговельний порт.

Як повідомлялося, у лютому з подібним зверненням до ООН та Туреччини як гарантів виступили міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та віце-прем'єр – голова Мінвідновлення Олександр Кубраков, проте поки безрезультатно.

У Стамбулі 22 липня 2022 року за участю ООН, України, Туреччини та РФ відбулося підписання двох документів – "Чорноморської зернової ініціативи" – строком дії 120 днів щодо створення коридору для вивезення зерна з трьох українських портів – "Чорноморська", "Одеси і "Південного".

Росія незадовго до продовження "зернової ініціативи", наприкінці жовтня, заявила про вихід із неї, внаслідок чого тимчасово рух судів було припинено. Однак потім він усе ж відновився – 19 листопада на чергові 120 днів, хоча Україна пропонувала безстрокове продовження.

Станом на кінець лютого 2023 року в рамках "зернової ініціативи" було вивезено до України близько 22,5 млн тонн зерна та іншої агропродукції.