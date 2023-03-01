Єврокомісія дозволила імпорт саджанців фруктових дерев із України

Європейська Комісія дозволила експорт садивного матеріалу яблуні, сливи та аличі з України до країн ЄС.

Як ідеться в повідомленні Держпродспоживслужби, відновлення експорту садивного матеріалу до країн ЄС, на який було введено тимчасову заборону відповідно до Регламенту 2018/2019 з 14 грудня 2019 року, було можливе виключно після проведення Європейським органом із безпеки харчових продуктів (EFSA) аналізу фітосанітарного ризику щодо карантинних шкідливих організмів яблуні та сливи.

Аналіз фітосанітарного ризику здійснюється EFSA на підставі технічного досьє, що надається Україною для підтвердження готовності експортувати ці рослини.

Упродовж останніх трьох років Держпродспоживслужбою спільно з членами профільної асоціації проводилась робота щодо формування технічних досьє стосовно аналізу фітосанітарного ризику.

Так, ще 2019 році Держпродспоживслужбою було надіслано запит до Європейської Комісії щодо експорту садивного матеріалу яблуні та сливи з наданням відповідних технічних матеріалів. Крім того, впродовж 2019-2022 років за запитами EFSA проводилась спільна робота Держпродспоживслужби та членів профільної асоціації щодо доопрацювання технічних матеріалів.

Для здійснення експорту садивного матеріалу яблуні, сливи та аличі до країн ЄС суб’єктам господарської діяльності потрібно виконувати спеціальні фітосанітарні вимоги, визначені додатком VII до Регламенту 2019/2072, у тому числі встановлення місць виробництва або виробничих ділянок, вільних від карантинних шкідливих організмів ЄС.