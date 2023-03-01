"Нафтогаз" не братиме на себе борги облгазів перед Оператором ГТС на 17 мільярдів, – Чернишов

ТОВ "Газорозподільні мережі України" ("Газмережі"), які мають стати операторами газорозподільчих мереж замість нинішніх "облгазів", не братимуть на себе їх борги перед ТОВ "Оператор ГТС України".

Про це голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов заявив під час виступу на Business Breakfast Forbes, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Газорозподільні мережі України" не братимуть на себе або забиратимуть приватні борги. Це питання має бути вирішене в рамках тих законодавчих ініціатив та законів, які зараз фактично розроблені", – сказав голова "Нафтогазу".

"Є питання взаєморозрахунків, які мають відбутися і фактично здійснити списання цієї заборгованості, але розрахунки мають відбутися. Має бути відповідна транспарентна верифікація цих боргів, це роль НКРЕКП та співпраця з облгазами", – додав Чернишов.

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Як повідомлялося, 28 травня Кабінет міністрів вже передав в управління державній компанії "Чорноморнафтогаз", що входить до групи "Нафтогазу", заарештовані активи облгазів, які суд раніше передав Нацагентству з питань корупційних активів (АРМА). Водночас вичерпний перелік переданих активів не був опублікований.

"Нафтогаз України" заявляв, що планує інтегрувати всі арештовані судом у травні минулого року газорозподільчі компанії ("облгази") до новоствореного ТОВ "Газорозподільні мережі", яке на 100% належить "Нафтогазу".

Колишній очільник "Оператора ГТС України" Сергій Макогон зауважував, що поступова передача функції розподілу газу від "облгазів" до нової компанії "Нафтогазу" може позбавити Оператора ГТС можливості стягнути багатомільярдні борги, які накопичили регіональні газорозподільчі компанії. Зокрема, лише підконтрольний "Нафтогазу" і раніше "Кіровоградгаз" заборгував "Оператору ГТС" понад 300 млн грн, а загалом борг операторів газорозподільчих мереж (облгазів) перед Оператором ГТС сягає 16,5 мільярда гривень.