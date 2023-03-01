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Новини
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На Одещині дозволили продавати алкоголь на дві години довше

алкоголь

В Одеській області дозволили продавати алкоголь до 22:00.

"У зв'язку зі зміною комендантської години з 00:00 до 05:00, алкоголь в Одесі та області тепер продаватимуть до 22:00", – повідомила керівниця Департаменту аграрної політики, продовольства та земельних відносин Одеської ОВА Алла Стоянова.

Як повідомлялося, з 1 березня 2023 року, на території Одеської області змінився час дії комендантської години

Із 22 червня 2022 року в Одеській області продаж алкогольних напоїв був дозволений у період з 09:00 до 20:00.

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алкоголь (404) Одеса (930) Одеська область (247) продаж (2087)


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щас усцусь..там віна і шмурдяка разного на 200 років хватить якщо взагалі навічно запретить
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01.03.2023 21:18 Відповісти
В Польщі нема ніяких обмежень в часі купівлі алкоголю і нічого, живуть люди. Думаю відсоток алкоголіків менший як в Україні.
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01.03.2023 23:13 Відповісти
це ти так думаеш в польщі. по перше там нема війни а по друге відкрий очі дезертів...
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02.03.2023 09:05 Відповісти

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