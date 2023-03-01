На Одещині дозволили продавати алкоголь на дві години довше

В Одеській області дозволили продавати алкоголь до 22:00.

"У зв'язку зі зміною комендантської години з 00:00 до 05:00, алкоголь в Одесі та області тепер продаватимуть до 22:00", – повідомила керівниця Департаменту аграрної політики, продовольства та земельних відносин Одеської ОВА Алла Стоянова.

Як повідомлялося, з 1 березня 2023 року, на території Одеської області змінився час дії комендантської години.

Із 22 червня 2022 року в Одеській області продаж алкогольних напоїв був дозволений у період з 09:00 до 20:00.