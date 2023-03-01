В Україні заміновано 30% території, – голова МВС

Майже третина території України наразі замінована, включно з тимчасово окупованими територіями.

"На сьогодні ми говоримо про мінування 30% території України. Я маю на увазі деокуповані території та тимчасово окуповані на сьогодні території", – повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко в ефірі телемарафону, передає Інтерфакс-Україна.

"Можу сказати з досвіду: що довше супротивник знаходився на наших територіях, то складніше розмінувати ту чи іншу територію, то більше таких мін із секретом, можна сказати, було залишено. То більше вибухівки з такою каверзою, злою диявольською каверзою було закладено в наші будівлі і в наші дороги, до речі", – додав міністр.

За словами Клименка, в ході деокупації територій України підрозділи ДСНС, які займаються розмінуванням, туди заходять одними з перших.

Раніше повідомлялося, що Канада виділить понад $32 млн на підтримку подальшого зміцнення безпеки та стабілізації в Україні.

До того повідомлялося, що Європейський Союз запустить програму гуманітарного розмінування деокупованих територій України на 25 млн євро.