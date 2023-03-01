Масові звільнення у світових гігантах: General Motors звільнить 500 співробітників

Американський автомобілебудівний концерн General Motors Co. анонсував скорочення штату за місяць після того, як керівництво компанії заявило, що не планує звільняти співробітників.

Як пише MarketWatch, точна кількість запланованих звільнень не називається. За даними видання Detroit News, йдеться приблизно про 500 співробітників, передає Інтерфакс-Україна.

На кінець минулого року в GM працювало близько 81 тис. осіб на повній ставці та 86 тис. працівників із погодинною оплатою.

GM зуміла збільшити продаж у США в 2022 році, хоча американський авторинок загалом просів до мінімуму більш ніж за десятиліття.

Прибуток та виручка компанії за четвертий квартал перевершила очікування ринку, і на тлі таких оптимістичних чинників глава GM Мері Барра заявила під час пресконференції з інвесторами: "Хочу прояснити: ми не плануємо звільнення".

Раніше повідомлялося, що американський автовиробник Ford Motor Co. планує скоротити 3,8 тис. робочих місць у Європі в наступні три роки в рамках трансформації бізнесу.

Компанія Ericsson AB, один із найбільших у світі постачальників мережевого обладнання 5G, також планує скоротити 8,5 тис. співробітників по всьому світу, щоб скоротити витрати після того, як ринок її телекомунікаційного обладнання припинив рости.