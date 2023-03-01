Україна може відновити експорт електроенергії вже найближчим часом, – "Укренерго"

Україна вже найближчим часом планує вирішити питання забезпечення електроенергією Одеського регіону, що в перспективі дозволить поновити експорт електроенергії.

"Питання експорту розглядається, мало того, я думаю, що воно буде прийнято. Тут спрва не в тому, коли він розпочнеться, а які будуть передумови. Уряд і прем‘єр-міністр вважають, що в першу чергу має бути забезпечений внутрішній споживач безперебійною електроенергією. У такому випадку можна піднімати питання експорту", – сказав член наглядової ради НЕК "Укренерго" Юрій Бойко Бойко, передає Укрінформ.

Бойко підкреслив, що відмовлятися від ідеї, яка принесла за період з липня по 10 жовтня близько 6 млрд грн тільки за право використовувати транскордонний перетин, досить нерозумно. Але акцент і пріорітет все одно має бути зміщений в сторону внутрішнього споживача.

"Найближчим часом ми очікуємо розв’язання найбільш гострої на сьогодні проблеми – Одеського регіону. Я думаю, це стане тригером, який розблокує питання відновлення експорту", – додав представник "Укренерго".

Як повідомлялося, 1 березня в Україні відновлено роботу ще однієї електростанції, пошкодженої ракетними ударами Росії, що збільшило доступну потужність в енергосистемі та її операційну безпеку.

У підсумку дефіцит потужності в енергосистемі відсутній вже 18 днів і наразі не прогнозується.