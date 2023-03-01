Нацкомісія розширила ліцензійні вимоги до оператора газосховищ

Національна комісія, яка здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, розширила ліцензійні вимоги до оператора газосховищ АТ "Укртрансгаз" з метою приведення його діяльності до міжнародних стандартів, включно із впровадженням додаткових механізмів захисту від корупції.

Відповідну постанову про затвердження змін до ліцензійних умов провадження господарської діяльності зі зберігання (закачування, відбору) природного газу регулятор прийняв на засіданні 1 березня, пише Інтерфакс-Україна.

"Враховуючи ключову роль оператора газосховища в забезпеченні функціонування ринку природного газу, а також із метою приведення ліцензійних умов до положень закону ("Про ринок природного газу", – ред.), підвищення якості та ефективності адміністрування функцій оператора газосховища виникла необхідність внесення змін до ліцензійні умови", – йдеться в обґрунтуванні НКРЕКП до ухваленого документа.

Згідно з текстом постанови, оператор газосховищ має отримати ліцензію на ведення госпдіяльності зі зберігання (закачування, відбору) природного газу після ухвалення остаточного рішення НКРЕКП щодо його сертифікації.

Документом, зокрема, покладаються на ліцензіата вимоги забезпечення комплаєнсу щодо здійснення функцій оператора газосховища, наявності бездоганної ділової репутації у посадових осіб органів управління ліцензіата, запровадження та сертифікації системи управління якістю, безпекою праці та протидії корупції, а також захисту інформаційної безпеки.

"Це продовження нашої послідовної роботи щодо внесення змін до ліцензійних умов для ключових ліцензіатів на ринках електричної енергії та природного газу. Ми такі зміни вже внесли на ринку електроенергії для АТ "Оператор ринку", ДП "Гарантований покупець" та НЕК "Укренерго" та фактично ми завершуємо цикл", – зазначив на засіданні член НКРЕКУ Олександр Формагей.

Як повідомлялося, 1 березня Нацкомісія ухвалила попереднє рішення про сертифікацію оператора газосховищ АТ "Укртрансгаз".

У січні "Укртрансгаз" подав запит до НКРЕКП, на отримання сертифікації як оператора газосховищ за європейськими правилами.

24 січня НКРЕКП затвердила Порядок здійснення процедури сертифікації оператора газосховищ, відповідно до норм європейського законодавства.

Нагадаємо, ще влітку оператор підземних газових сховищ України АТ "Укртрансгаз" розпочав підготовку до проходження незалежної сертифікації ЄС, запровадженої для операторів зберігання газу. Очікується, що це дозволить Україні претендувати на зберігання страхових запасів газу країн ЄС.