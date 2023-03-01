У Росії спрогнозували падіння курсу рубля до 200 рублів за долар

Курс долара до рубля у 2024 році перевищить позначку 120 рублів, а згодом – і 140 рублів, після чого можливе тимчасове зміцнення російської валюти.

Відповідний прогноз оприлюднив головний макроекономіст російської компанії з управління активами "Інгосстрах-Інвестиції" Антон Прокудін на форумі "Стратегічна сесія російського боргового ринку", повідомляє інформагентство РБК.

Згідно із прогнозом компанії, за підсумками 2024 року вартість долара може становити в середньому 124 рублі, а вже у 2025 році ціна американської валюти може наблизитися до позначки 200 рублів і навіть перевищити її.

За словами Прокудіна, у 2024 році "Інгосстрах-Інвестиції" в основному сценарії прогнозує падіння цін на нафту та інші сировинні товари, а також значне падіння курсу рубля з подальшим зміцненням.

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Експерт нагадав, що така ж ситуація спостерігалася у період девальвації рубля у 2014-2016 роках. За його словами, "якщо сильно спростити схему" прогнозування, можна просто множити старі дані на два.

"Колись курс був 30-35 рублів, потім він пішов до 86 рублів і повернувся до 55 рублів. Якщо ми помножимо на два, то вийде, що 60-70 рублів – у сучасній парадигмі, десь 190 рублів – до межі та зворотнє повернення до 110 рублів", – сказав Прокудін.

За його словами, валютна модель "Інгосстрах-Інвестицій" передбачила і девальвацію рубля наприкінці 2014 року, і його раптове зміцнення у 2022 році, і загалом упродовж кількох років передбачені нею показники відповідали реальному курсу.

Він уточнив, що згідно із цією моделлю, зараз курс долара повинен знаходитися на рівні близько 80 рублів (на 1 березня він становить приблизно 75 рублів). Прокудін пояснив цю розбіжність тим, що в модель закладено більшу частку імпорту до ВВП, а торік цей показник значно упав. Експерт додав, що очікує поступового відновлення імпорту в 2023 році.

Він зазначив, що модель передбачає також зниження вартості нафти та інших сировинних товарів на тлі рецесії у світовій економіці. Однак навіть якщо припустити, що Brent коштуватиме близько $100 за барель, а ціни на інші сировинні товари залишаться на високому рівні, девальвація рубля все одно відбудеться, "але вона буде значно меншою за масштабом, і в цьому випадку після ослаблення курсу знову можна побачити приблизно 100 рублів за долар".