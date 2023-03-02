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Новини
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Дефіцит держбюджету зріс у лютому до 89 мільярдів, – Мінфін (оновлено)

бюджет,госбюджет

Дефіцит державного бюджету у лютому цього року зріс до 88,8 млрд грн з 72,3 млрд грн у січні, зокрема за загальним фондом – до 93,2 млрд грн з 78,9 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів із посиланням на дані Державної казначейської служби.

Так, за перші два місяці 2023 року державний бюджет виконано з дефіцитом у сумі 161,1 млрд грн, зокрема загальний фонд – у сумі 172,1 млрд грн, проти запланованого розписом загального фонду на січень-лютий 2023 року дефіциту в сумі 326,1 млрд грн.

Зазначається, що касові видатки держбюджету у лютому збільшилися до 252,9 млрд грн зі 193,7 млрд грн у січні. За два місяці касові видатки становили 446,6 млрд грн, зокрема загального фонду – 410,3 млрд грн, або до 86,8% від розпису.

Як зазначив Мінфін, у лютому 2023 року до загального фонду держбюджету надійшло 132,2 млрд грн порівняно зі 104,4 млрд грн у січні, зокрема грантова міжнародна допомога зросла до 51,4 млрд грн з 36,6 млрд грн.

Без урахування грантового фінансування доходи держбюджету в лютому збільшилися до 80,8 млрд грн з 67,8 млрд грн у січні.

Серед платежів, справляння яких контролюють податкові та митні органи, основні надходження були отримані за рахунок:

  • податку на додану вартість зі ввезених на митну територію України товарів – 27,1 млрд грн;
  • податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів – 15,1 млрд грн (зібрано 21,7 млрд, відшкодовано – 6,6 млрд грн);
  • податку на доходи фізичних осіб та військового збору – 13,0 млрд грн;
  • податку на прибуток підприємств – 7,4 млрд грн;
  • акцизного податку – 7,0 млрд грн;
  • рентної плати за користування надрами – 2,7 млрд грн;
  • ввізного та вивізного мита – 2,3 млрд гривень.

Окрім того, за лютий 2023 року до загального фонду державного бюджету надійшло 51,4 млрд грн у вигляді міжнародної допомоги (грантів).

Надходження ЄСВ до Пенсійного фонду та фондів соціального страхування у лютому 2023 року становили 36,8 млрд гривень.

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Як повідомлялося, дефіцит держбюджету України у січні 2023 року у зв'язку із значним скороченням витрат знизився до 72,3 млрд грн з 99 млрд грн у грудні, у тому числі за загальним фондом – до 78,9 млрд грн зі 101,3 млрд грн.

При цьому за січень 2023 року до загального фонду державного бюджету надійшло 104,4 млрд грн. Водночас касові видатки держбюджету становили 193,7 млрд грн, у тому числі загального фонду – 183,6 млрд грн, або 80,6% від розпису звітного періоду.

Держбюджет України на 2023 рік затверджений із граничним дефіцитом 1296,5 млрд грн, у тому числі за загальним фондом – 1124,6 млрд грн.

Автор: 

бюджет (1820) держбюджет (1586) дефіцит (458)


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макс. 15 млн. працюючих включаючи Армію, з них 5,5 млн. бюджетники + 0,5 млн. мєнти прокурори судді і прочіх сбу, Навіщо з бюджетників і чинуш стягують податки з зп які всеодно попадають в бюджет на зп по колу? просто тоді не буде таких вище розрахунків і не потрібні самі чинуші))
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03.03.2023 12:41 Відповісти
Підприємства 7 і рента 3, все інше сплачують люди так чи інакше
Шикарну економіку збудувала Україна
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03.03.2023 07:49 Відповісти
Все вірно - багатійша країна - руда, ліс, газ, вугілля - а рента на рівні виручки одного ГОКа ахметова, кажись даже більше за один лише міс.
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03.03.2023 12:28 Відповісти
"Хужє нє будєт", - кричали довпойопи 4 років тому і обрали клоуна президентом країни. Такого пісдєца, як від володарювання клоунів, в Україні ще не було. Тепер саме час довпойопам73% - ржать.
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03.03.2023 08:12 Відповісти
Конкретизируй
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03.03.2023 09:58 Відповісти

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