Затриманий на хабарі представник київського забудовника отримав умовний строк
Вищий антикорупційний суд (ВАКС) затвердив угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором САП та представником одного із столичних забудовників, який намагався дати $120 тис. хабаря голові Державної інспекції архітектури та містобудування (ДІАМ) за введення в експлуатацію багатоповерхівки у Києві, попри наявні порушення.
Як повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП), вироком суду особу визнано винуватою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 369 КК України та призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі, з іспитовим строком 3 роки.
"Разом з тим, відповідно до угоди представник столичного забудовника зобов’язується перерахувати $100 тис. на потреби Збройних Сил України, а саме на проєкт "Армія дронів" у Фонд United 24. Також внесені у якості застави 2,24 млн грн будуть перераховані на потреби ЗСУ, а неправомірна вигода у сумі майже $120 тис. стягнута в дохід держави", – зазначається у повідомленні.
САП не уточнює прізвища обвинуваченого, однак у пресслужбі ВАКС зазначили, що він є головою громадської організації (ГО) "Соціал-демократичний конгрес християн України". У держреєстрі засновниками та уповноваженими особами цієї організації вказані Ігор Антоненко та Сергій Саміляк.
За даними ЗМІ, хабар голові ДІАМ пропонував саме Саміляк. У судових ухвалах у вказаному провадженні повідомляється, що він пропонував хабар від імені девелоперської компанії "Perfect Group" Дмитра Ісаєнка за сприяння у видачі сертифіката про введення в експлуатацію ЖК "Terracotta".
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