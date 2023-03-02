Запаси газу в українських сховищах опустились до 10 мільярдів кубометрів

Запаси газу у підземних сховищах (ПСГ) України станом на початок березня становлять близько 10 млрд кубометрів.

Про це голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов повідомив у колонці для ЕП.

"Наразі в українських підземних сховищах зберігається близько 10 млрд кубометрів газу, що при поточному відборі дозволяє розраховувати на достатні запаси газу на кінець опалювального сезону", – зазначив Чернишов.

Він зауважив, що погода у березні прогнозується відносно теплою, тому навіть підвищений попит на газ для генерації електроенергії суттєво не вплине на баланс газового ринку України.

Голова "Нафтогазу" додав, що до наступного опалювального сезону в сховищах потрібно накопичити щонайменше 15 млрд кубометрів газу, передусім, за рахунок власного видобутку.

"Наша мета на цей рік – додатково 1 млрд кубометрів. Якщо при цьому загальний видобуток газу в Україні складе понад 18,5 млрд кубометрів, ми зможемо обійтися зовсім без імпорту", – уточнив Чернишов.

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Як повідомлялося, запаси газу в українських підземних сховищах опустилися до 11 мільярдів кубометрів наприкінці січня.

Станом на початок грудня минулого року запаси газу у сховищах становили 14 млрд кубометрів, запаси вугілля на складах теплових електростанцій – 1,3 млн тонн.

На початок листопада запаси природного газу у підземних сховищах (ПСГ) України становили 14,7 мільярдів кубометрів, з них групі "Нафтогаз" належало близько 75%.