Air Moldova скасувала низку рейсів до Європи, Грузії та Туреччини
Державна авіакомпанія Молдови Air Moldova скасувала низку рейсів через "операційні труднощі".
Про це повідомляє пресслужба компанії.
"Рейси до Праги, Лондона, Парижа, Стамбула та Тбілісі скасовуються. Причина скасування – оперативні труднощі. Два літаки у флоті авіакомпанії наразі недоступні для польоту", – йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що пасажирів скасованого рейсу в Вероні перевезуть до аеропорту Мілана, звідки вони вилетять до Кишинева.
"Air Moldova активно працює над подоланням наслідків та реорганізацією графіку польотів", – наголосили в компанії.
Як повідомлялося, угорська авіакомпанія Wizz Air із 14 березня припиняє всі рейси до Молдови.
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