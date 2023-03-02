Країни "Великої сімки" знову закликали Раду відновити електронне декларування
Посли країн "Великої сімки" (G7) знову закликали Верховну Раду України відновити електронне декларування доходів депутатів та чиновників.
Про це повідомляється на сторінці групи підтримки послів G7 у Києві у Twitter за підсумками зустрічі з головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком.
"Посли G7 знову наголосили на важливості повернення електронного декларування майна для державних службовців, відновлення прозорості у Верховній Раді та зміцнення антикорупційних інституцій САП та НАБУ", – йдеться у повідомленні.
Під час зустрічі посли країн "Великої сімки" також обговорили питання прав національних меншин та необхідність продовження реформування Служби безпеки України.
Як повідомлялося, Верховна Рада призупинила публікацію декларацій про майно народних депутатів та чиновників через війну.
У грудні минулого року перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко обіцяв, що депутати підготують відповідний законопроєкт про відновлення електронного декларування з 1 квітня, проте парламент його досі не розглядав.
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