"Українське Дунайське пароплавство" відновить виробництво барж

Кілійський суднобудівно-судноремонтний завод (КСРРЗ) побудує нове несамохідне судно для ПрАТ "Українське дунайське пароплавство".

"На Кілійському СБСРЗ триває підготовка до створення нового несамохідного судна з використанням конструкцій суден-донорів. На сліп підняті два перших ліхтера (різновид баржі) які виступають донорами. Визначені дефекти, розпочався ремонт із заміню металу", – повідомив генеральний директор УДП Дмитро Москаленко у Facebook.

За словами Москаленка, технологія будівництва барж типу SLG з ліхтерів-донорів не нова. Після розвалу ще радянської системи ліхтерних перевезень сотні ліхтерів залишились незатребуваними, оскільки використання цих невеличких суден довжиною лише 40 метрів у якості річкових барж економічно недоцільне.

"Але на основі ліхтерів можна створювати справжні баржі з великою вантажопідйомністю. Нове судно будується шляхом конверсії – стикування двох ліхтерів через вставку, що вирізається із третього ліхтера. Перші баржі з ліхтерів (усього 18 одиниць) проєкту UDP SL були побудовані в 1998-2000 роках. Проєкт розроблений спільно Кілійським заводом та Морським інженерним бюро", – розповів Москаленко.

У 2001-2005 роках було побудовано ще 20 барж на основі вже удосконаленого проєкту UDP SLG, також розробленого КСБСРЗ та МІБ.

"Наразі в УДП залишилося 86 ліхтерів. Частина здається в оренду у якості так званих "проставок" між суднами та причалом. Але більшість гниє, витягуючи з УДП кошти, які ми сплачуємо за якірний збір, або витрачаємо на аварійні ремонти. Плануємо в найближчі 2-3 роки повністю закрити питання ліхтерів: всі судна, які ще перебувають у задовільному технічному стані будуть "перетворені" на баржі. УДП має отримати ще 5-6 баржевих караванів", – зазначив Москаленко.

За словами Москаленка, економічні розрахунки, проведені аналітиками, свідчать, що інвестиції у будівництво SLG барж є абсолютно виправданими, а конверсію проводиться на власному виробництві.

Перші SLG баржі нової серії планується побудувати на базі оновленого проєкту, який не передбачає суттєвих відмінностей. Одночасно готується проєкт для баржі SLG+ з покращеними характеристиками, які зможуть використовуватись у морський 12- мильній зоні.

"Будівництво нових барж вже фактично стартувало. Як я вже зазначив, два перші ліхтери вже готуються до "нового життя", ще 7 ліхтерів відібрані для перебудови і з часом також перемістяться на завод", – резюмував Москаленко.