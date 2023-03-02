В Україні через війну забруднено понад 5 мільйонів га сільськогосподарських земель

Унаслідок бойових дій колосальні площі земель України поки непридатні до використання – вони заміновані, забруднені вибухонебезпечними залишками або ж на них тривають бойові дії.

"За останньою інформацією від ОВА – йдеться про близько 5 млн га земель с/г призначення, які потребують обстеження, та можуть бути забрудненими", – зазначив голова Комітету з питань аграрної та земельної політики Олександр Гайду.

За його словами, для швидшого розмінування Україна залучає міжнародні організації. Зокрема, представники Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО) планують на 2023 рік виділити близько $50 млн на закупівлю механізованих засобів розмінування та підготовку операторів таких засобів. Їх використовуватимуть для очищення забруднених вибухонебезпечними предметами українських територій.

"Через замінування або наявність у землях с/г призначення небезпечних предметів їх неможливо засіяти. Наприклад, озимих культур засіяли всього на площі 4,5 млн га, хоча минулого року ці культури висіяли на 7,7 млн га. Це напряму впливає на продовольчу стабільність країни. Тому сьогодні наше першочергове завдання за допомогою міжнародних партнерів створити умови для розмінування землі малих та середніх аграріїв, які не мають можливостей зробити це самостійно", – підкреслив Гайду.

Раніше міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомляв, що майже третина території України наразі замінована, включно з тимчасово окупованими територіями.