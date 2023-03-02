Україна закликає Євросоюз почати підготовку 11 пакету санкцій проти Росії, – МЗС

Європейський Союз має якнайшвидше розпочати підготовку до ухвалення наступного, 11 пакету санкцій проти Росії.

Про це речник МЗС України Олег Ніколенко повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Вчора ЗМІ активно цитували спеціального посланника ЄС Девіда О'Саллівана про нібито зміну в акцентах подальшої європейської санкційної політики проти Росії. За його словами, після ухвалення 10-го пакету санкцій Єврокомісія планує сфокусуватися на забезпеченні дотримання вже чинних обмежень", – зазначив дипломат.

Водночас речник МЗС України наголосив, що санкції відіграють критично важливу роль в протидії агресії РФ, однак до 10 санкційного пакета ЄС не увійшла ціла низка елементів, на яких наполягала Україна.

"Яядерна енергетика, зокрема подальше обмеження діяльності корпорації "Росатом", причетної до окупації Запорізької атомної станції, ІТ-технології, продаж діамантів, морська логістика" – перелічив Ніколенко.

Він зауважив, що Росія досі має доступ до величезних фінансових та технологічних ресурсів.

"Тому не час послаблювати санкційний тиск, допоки триває війна в серці Європи. Жодним чином не зменшуючи важливість усунення лазівок для обходу санкцій, ми переконані, що ЄС має якнайшвидше розпочати підготовку до ухвалення наступного, 11-го пакету санкцій", – закликав представник МЗС України.

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Як повідомлялося, раніше спецпосланець ЄС Девід О'Салліван підтвердив, що Брюссель має намір змістити акценти з ухвалення нових санкцій проти Росії на забезпечення дотримання та зміцнення вже чинних.

За даними видання Politico, новий підхід зумовлений насамперед тиском з боку столиць країн ЄС (за винятком країн Балтії та Польщі), які стверджують, що для нових санкцій проти режиму Владіміра Путіна більше немає місця і нові санкції проти будь-яких секторів економіки РФ вдарили б по блоку більше, ніж по Росії.