Учасники G20 закликали негайно продовжити "зернову угоду", – Блінкен

Учасники саміту міністрів закордонних справ G20 направили чіткий сигнал про те, що чорноморську ініціативу щодо зерна слід продовжити, і зробити це негайно.

"Сигнал, який країни сьогодні направили, ясний: продовжіть чорноморську ініціативу щодо зерна та зміцніть її. Зробіть це негайно", – заявив держсекретар США Ентоні Блінкен під час пресконференції, передає Інтерфакс-Україна.

Раніше повідомлялося, що Україна наполягає на продовженні дії "Чорноморської зернової ініціативи" щонайменше на рік та включити до неї Миколаївський морський торговельний порт.

Як повідомлялося, у лютому з подібним зверненням до ООН та Туреччини як гарантів виступили міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та віце-прем'єр – голова Мінвідновлення Олександр Кубраков, проте поки безрезультатно.

У Стамбулі 22 липня 2022 року за участю ООН, України, Туреччини та РФ відбулося підписання двох документів – "Чорноморської зернової ініціативи" – строком дії 120 днів щодо створення коридору для вивезення зерна з трьох українських портів – "Чорноморська", "Одеси і "Південного".

Росія незадовго до продовження "зернової ініціативи", наприкінці жовтня, заявила про вихід із неї, внаслідок чого тимчасово рух судів було припинено. Однак потім він усе ж відновився – 19 листопада на чергові 120 днів, хоча Україна пропонувала безстрокове продовження.

Станом на кінець лютого 2023 року в рамках "зернової ініціативи" було вивезено до України близько 22,5 млн тонн зерна та іншої агропродукції.