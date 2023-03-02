МАГАТЕ змогло змінити експертів на окупованій ЗАЕС після місячної затримки

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі заявив, що організація здійснила ротацію експертів на Запорізькій атомній електростанції.

"Радий повідомити про успішне завершення довгоочікуваної ротації місії сприяння та підтримки на Запорізькій АЕС – уже шостої. Я дякую нашим співробітникам за їхній професіоналізм, мужність і відданість справі, а також зусилля всіх учасників. Місія незамінна для зниження ризику ядерної аварії", – повідомив Гроссі в Twitter.

1 березня повідомлялося, що МАГАТЕ вже більше трьох тижнів не може провести ротацію своїх експертів, які знаходяться на майданчику окупованої російськими військами Запорізької АЕС.

ЗАЕС залишається окупованою військами РФ із 4 березня 2022 року.

Ситуація на ЗАЕС опинилася у центрі уваги з початку серпня, коли російські військові почали обстріли станції. Росія відкинула заклики про демілітаризацію атомної станції під приводом, що має "захищати її" від провокацій, та звинувачує в обстрілах Україну.

Після нетривалої місії на ЗАЕС експерти МАГАТЕ представили звіт, у якому підтвердили, що Росія розмістила військовий персонал, транспортні засоби та обладнання в різних місцях станції.

Гроссі відтоді проводить переговори з Києвом і Москвою про створення зони ядерної безпеки довкола станції.

Нагадаємо, 5 жовтня російський президент Путін своїм указом доручив передати окуповану Запорізьку АЕС у федеральну власність РФ. Для цього у Росії створили компанію "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС".