Російські спецслужби намагалися отримати проєктну документацію українських АЕС, – СБУ

Служба безпеки України завадила російським спецслужбам отримати доступ до проєктно-конструкторської документації двох діючих українських атомних електростанцій, яка розроблялася у Харкові.

Як повідомляє пресцентр СБУ, йдеться про матеріали Запорізької та Південноукраїнської АЕС, що мають стратегічне значення для безпечної експлуатації об'єктів енергетичної інфраструктури.

Документація зберігалася у Харківському інституті "Енергопроєкт", контрольний пакет акцій якого перебуває у власності держави. Тут ще у радянський період розроблялися генеральні проєкти Запорізької та Південноукраїнської АЕС, а нещодавно проєктувалися їхні модернізація і технічне переоснащення.

"Оперативники спецслужби завчасно отримали інформацію про спроби окремих громадян України та підконтрольних їм комерційних структур встановити контроль над цією державною проєктною установою. Встановлено, що дійсною метою посягань було отримання у своє розпорядження проєктної документації АЕС", – зазначається у повідомленні.

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За даними слідства, до початку російської агресії у 2014 році майже третина акцій харківського інституту перебувала у власності російської структури, пов'язаної зі спецслужбами країни-агресора. Після кількох перепродажів через офшорні компанії власниками цього пакета стали фізичні та юридичні особи України.

"У результаті проведених слідчих дій Службою безпеки блоковано протиправні спрямування до проєктної документації з боку спецслужб РФ. Архівна документація вилучена, на неї судом накладено арешт", – повідомили у спецслужбі.

СБУ додає, що вже встановила виконавців та замовників цієї оборудки. У межах кримінального провадження за ознаками ч. 1 ст. 114 Кримінального кодексу (шпигунство), перевіряється можлива причетність ділків до співпраці зі спецслужбами країни-агресора.