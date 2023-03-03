Франція та Іспанія погодили план першого підводного електрокабелю

Франція та Іспанія 2 березня після довгих безуспішних переговорів змогли узгодити проєкт першої підводної лінії електропередач, яка збільшить потужність обміну електроенергією між двома країнами майже вдвічі – з 2800 до 5000 мегават.

Про це повідомляє Euractiv.



Іспанський антимонопольний орган CNMC і французький енергорегулятор CRE спільно затвердили нову домовленість про розподіл витрат між двома країнами на реалізацію проєкту.

Тепер кабель довжиною 400 кілометрів, яякий пролягатиме від північного узбережжя Іспанії до західного узбережжя Франції через Біскайську затоку, оцінюється в близько 2,85 млрд євро. Початкова оцінка проєкту становила 1,75 млрд євро.

Зазначається, що Європейський Союз компенсує щонайменше 578 млн євро вартості. Решта витрат буде розподілена між Іспанією та Францією в пропорції 54% до 46%.



Проєкт підводного електрокабелю між країнами було вперше анонсовано ще у 2013 році, а у 2017-му Париж і Мадрид погодили перший варіант розподілу витрат на будівництво. Але тоді витрати різко зросли, й обидві сторони не могли погодити, хто й скільки саме за них платитиме. Також на заваді стали технічні складнощі.

Лише зараз регулятори CNMC і CRE вирішили, що збільшення вартості прокладання підводного електрокабелю не переважує вигоди, які можуть отримати Іспанія та Франція після введення його в експлуатацію.

Раніше очікувалось, що це станеться у 2025 році, нині ж кінцевий термін реалізації проєкту передбачається на 2026-2028 роки.

Підводний кабель дозволить Іспанії подавати електроенергію, яку вона генерує з відновлюваних джерел, в європейську мережу, що стає все більш важливим після того, як вторгнення Росії в Україну спричинило енергетичну кризу в Європі минулого року.