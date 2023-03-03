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Новини
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Зеленський призначив колишнього голову "Укрзалізниці" Камишіна своїм радником

камишін

Президент Володимир Зеленський призначив голову правління "Укрзалізниці" Олександра Камишіна, який днями неочікувано подав у відставку, своїм радником.

Відповідний указі №127/2023 оприлюднили на сайті Офісу президента.

"Призначити Камишіна Олександра Миколайовича Радником Президента України (поза штатом)", – йдеться у документі.

Як повідомлялося, 27 лютого голова правління "Укрзалізниці" Олександр Камишін раптово подав у відставку із займаної посади. Він казав, що очолить офіс з євроінтеграції "Укрзалізниці" у Європі. Відповідне рішення було ухвалено спільно з віцепрем’єр-міністром Олександром Кубраковим. 

Пізніше стало відомо, що виконувачем обов’язків голови правління "Укрзалізниці" після відставки Камишіна буде член правління Євген Лященко.

Камишін очолював "Укрзалізницю" з вересня 2021 року. До цього він був радником міністра інфраструктури Олександра Кубракова.

З січня 2020 року він обіймав посаду керуючого партнера інвесткомпанії Fortior Capital. До цього, у 2012-2019 роках, він був менеджером з інвестицій групи SCM Ріната Ахметова. Він також з 2011 року видавець порталу про агробізнес Latifundist Media.

Автор: 

Зеленський Володимир (2520) Укрзалізниця (4802) Камишін Олександр (67)


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Топ коментарі
+13
******** грошей в УЗ- можна і в радники....
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03.03.2023 12:44
+10
ссучєний ділєтант очолював укрзалізницю, не маючи поняття що то таке. чючєло буде радити як красти.
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03.03.2023 12:37
+9
І кожний кацап
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03.03.2023 13:01
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Скільки у нього тих радників?
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03.03.2023 12:34 Відповісти
І кожний кацап
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03.03.2023 13:01 Відповісти
зрадників ти хотів сказати...
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03.03.2023 13:46 Відповісти
🤮🤮🤮
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03.03.2023 12:36 Відповісти
ссучєний ділєтант очолював укрзалізницю, не маючи поняття що то таке. чючєло буде радити як красти.
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03.03.2023 12:37 Відповісти
хто ж тоді блохер та журналіст Сергій Лєщенко (СєрЛєщ) якого призначили в Наглядову Раду Укрзалізниці????
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03.03.2023 12:56 Відповісти
Что оно может насоветовать ⁉️🦠🤡Тупой , ещё тупее! Этого вместо отмарадерищего Тимошенко
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03.03.2023 16:04 Відповісти
******** грошей в УЗ- можна і в радники....
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03.03.2023 12:44 Відповісти
Візьми небоже те що людям негоже!
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03.03.2023 12:59 Відповісти
Хорошо, что не назначил
ДРУГОМ
Побаиваюсь я друзей президента
Они сегодня есть
А завтра их и ИНТЕРПОЛОМ не разыщешь....
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03.03.2023 13:25 Відповісти
Все кацапське лайно до купи.
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03.03.2023 13:32 Відповісти
Все зєлєні виродки роблять ,красіво, цей ушльопок і за кордоном буде і радником зєлупи числитися буде, в разі перемоги буде стояти у істоков от ублюдки зєлєнского.
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03.03.2023 13:48 Відповісти
Прі-вища куди не кинь-одна москальня!
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03.03.2023 14:10 Відповісти
Як несподівано. Ніколи такого не було і от знов.
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03.03.2023 14:20 Відповісти
Takaya Karova nuzhna samamu !!!
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03.03.2023 14:20 Відповісти

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