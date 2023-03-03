Зеленський призначив колишнього голову "Укрзалізниці" Камишіна своїм радником
Президент Володимир Зеленський призначив голову правління "Укрзалізниці" Олександра Камишіна, який днями неочікувано подав у відставку, своїм радником.
Відповідний указі №127/2023 оприлюднили на сайті Офісу президента.
"Призначити Камишіна Олександра Миколайовича Радником Президента України (поза штатом)", – йдеться у документі.
Як повідомлялося, 27 лютого голова правління "Укрзалізниці" Олександр Камишін раптово подав у відставку із займаної посади. Він казав, що очолить офіс з євроінтеграції "Укрзалізниці" у Європі. Відповідне рішення було ухвалено спільно з віцепрем’єр-міністром Олександром Кубраковим.
Пізніше стало відомо, що виконувачем обов’язків голови правління "Укрзалізниці" після відставки Камишіна буде член правління Євген Лященко.
Камишін очолював "Укрзалізницю" з вересня 2021 року. До цього він був радником міністра інфраструктури Олександра Кубракова.
З січня 2020 року він обіймав посаду керуючого партнера інвесткомпанії Fortior Capital. До цього, у 2012-2019 роках, він був менеджером з інвестицій групи SCM Ріната Ахметова. Він також з 2011 року видавець порталу про агробізнес Latifundist Media.
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