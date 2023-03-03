Кілька країн ЄС блокують санкції проти найбагатшого російського мільярдера Лісіна, – EUobserver

Євросоюз досі не запровадив санкції проти найбагатшого російського мільярдера Владіміра Лісіна через позицію кількох країн-членів, зокрема, Бельгії.

Про це пише EUobserver з посиланням на власні джерела.

Видання зауважує, що минулого місяця на Мюнхенській конференції з безпеки (MSC) народний депутат Олексій Гончаренко закликав прем’єр-міністра Бельгії Александра Де Кроо внести Лісіна до санкційного списку. За словами Гончаренка, голова уряду Бельгії пояснив, що на бельгійських підприємствах Лісіна працює багато людей, однак запевнив, що вето на санкції проти цього мільярдера є тимчасовим.

На запит EUobserver прессекретар Де Кроо підтвердив слова Гончаренка, заперечивши лише формулювання про "вето" Бельгії на запровадження санкцій проти Лісіна.

"Прем'єр-міністр розуміє ситуацію, і Бельгія прагне приєднатися до санкцій ЄС якнайшвидше та не пізніше узгодженого періоду згортання", – сказав речник голови уряду Бельгії.

Санкції ЄС передбачають заборону на імпорт деяких сортів російської сталі з винятками щодо "згортання" старих контрактів, які діють до жовтня 2024 року.

У Бельгії група НЛМК Лісіна контролює два заводи, де працює близько 1200 осіб. У НЛМК є також підприємства у Данії, Франції та Італії, а також у США.

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У посольстві Данії відмовилися ані підтвердити, ані спростувати блокування санкцій ЄС проти Лісіна разом із Бельгією. Франція та Італія відмовилися від коментарів.

Бельгія також раніше заблокувала санкції ЄС проти російських алмазів через великі обсяги торгівлі ними в Антверпені.

Нині Лісін перебуває під санкціями лише однієї західної країни – Австралії. Зараз він живе в шотландському замку, володіє супер-яхтою, спілкується у вищих колах Європи, а також найняв на роботу бельгійського принца Лоренца, який одружений на принцесі Астрід (п'ятій у черзі на престол). Однак принц звільнився зі структур російського мільярдера у березні минулого року.

Владімір Лісін навесні 2022 року очолив список найбагатших росіян за версією Forbes: його статки оцінили в $18,4 млрд.