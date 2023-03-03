Шахраї оформлювали кредити на зниклих безвісти і полонених військовослужбовців, – Кіберполіція

Співробітники Департаменту кіберполіції викрили організовану злочину групу, яка оформлювала кредити на зниклих безвісти і полонених військовослужбовців.

Як повідомляє пресслужба Нацполіції, злочинці отримували дані про мобільні номери військовослужбовців, із якими втратили зв’язок рідні або тих, хто наразі перебуває у полоні.

Після цього зловмисники здійснювали перевипуск SIM-карт і перевіряли, чи є перевипущені номери фінансовими. Далі отримували доступ до онлайн-банкінгу. З рахунків захисників перераховували залишок грошей, а також випускали кредитні карти й привласнювали суми позики.

За попередніми даними, угрупованню вдалося отримати доступ до мобільних номерів понад 20 військовослужбовців, які знаходяться в полоні або зникли безвісти. Загальна сума збитків становить понад 2 мільйони гривень.

Під час обшуку в оселях трьох фігурантів справи правоохоронці вилучили банківські картки, SIM-карти, мобільні телефони, які використовувалися у протиправній діяльності. Також поліцейські виявили гранати, які направили на експертизу.

Організатора злочинної групи затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу.