Видатки держбюджету минулого року перевищили доходи вдвічі, – Шмигаль

Доходи державного бюджету України у 2022 році становили 1,33 трильйона гривень, а витрати – 2,64 трлн грн, у тому числі 1,3 трлн грн – на безпеку та оборону.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів на пресконференції, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Близько 62% – наші кошти та облігації (внутрішня держпозика). 38%, або $38 млрд – грантові кошти та пільгові кредити наших партнерів", – описав фінансування витрат минулого року прем'єр.

За його словами, завдяки значній частці грантів держборг на 1 січня 2023 року становив $111 млрд, збільшившись за рік лише на $13 млрд.

Шмигаль нагадав, що у 2023 році бюджет на оборону та безпеку буде не меншим, ніж торік, "а, можливо, збільшуватиметься у більшу сторону в міру виникнення потреб".

Він підтвердив попередню оцінку дефіциту держбюджету у 2023 році на рівні $38,5 млрд, Україна має намір профінансувати його за допомогою зовнішніх партнерів, уникаючи емісії, яка минулого року склала 400 млрд грн через купівлю Нацбанком держоблігацій.

У зв'язку з цим прем'єр покладає великі надії на роботу створеної нещодавно Координаційної платформи донорів для України – "фінансового Рамштайну". Він уточнив, що тепер у платформи є чотири співголови – міністр фінансів України, представники ЄС та Білого дому, а також міністр фінансів країни, яка головує у G7, зараз це Японія.

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"Фінансовий Рамштайн", за словами Шмигаля, збиратиметься щомісяця, а на високому рівні – раз на квартал.

Прем'єр додав, що у цьому форматі також обговорюватиметься виділення цього року $17 млрд на швидке відновлення, а також питання фінансування повоєнного відновлення.

"Є драфт плану з 24 розділів. Завершуємо його напрацювання, але його неможливо затвердити, допоки війна не завершилася: він змінюється щодня", – прокоментував Шмигаль План відновлення.

Він нагадав, що оцінка збитків від російської збройної агресії, верифікована Світовим банком, станом на 1 червня 2022 року становила $350 млрд, а станом на 1 січня 2023 року очікується її зростання до $600-750 млрд. Основна сума для відшкодування збитків має надійти від конфіскації заморожених російських активів.

Як повідомлялося, дефіцит державного бюджету у лютому цього року зріс до 88,8 млрд грн з 72,3 млрд грн у січні, зокрема за загальним фондом – до 93,2 млрд грн з 78,9 млрд грн.

Держбюджет України на 2023 рік затверджений із граничним дефіцитом 1296,5 млрд грн, у тому числі за загальним фондом – 1124,6 млрд грн.