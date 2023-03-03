Шмигаль оцінив дотації на стримування тарифів для населення у 400 мільярдів

Державні НАЕК "Енергоатом", ПрАТ "Укргідроенерго" та НАК "Нафтогаз України" у 2022 році в рамках спеціально покладених на них зобов’язань компенсували понад 300 млрд грн різниці в тарифах на електроенергію і природний газ для населення, ще 100 млрд грн компенсували комунальні підприємства та місцева влада.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів на пресконференції, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"За минулий рік "Енергоатом" та "Укргідроенерго" в рамках спеціально покладених зобов'язань, тобто на компенсацію різниці (у тарифах, – ред.) між ринковою вартістю та вартістю для людей, сплатили 107 млрд грн, а "Нафтогаз" – понад 200 млрд грн. Тобто більше ніж на 300 млрд грн енергетичні компанії України сплатили цю різницю у тарифах", – сказав голова уряду.

Він додав, що підприємства комунальної теплоенергетики та органи місцевої влади додатково компенсували понад 100 млрд грн різниці у тарифах для населення.

Шмигаль наголосив, що тарифи для населення не підвищуватимуться до кінця опалювального сезону, надалі уряд докладатиме зусиль для захисту уразливих верств населення від зростання тарифів.

"Вся енергетична спільнота працює над тим, щоб не допустити глибокої енергетичної кризи. Те, що ми пройшли зиму і проходимо цей опалювальний сезон, не означає, що у нас через агресію та атаку на громадянську інфраструктуру не накопичено проблематики", – сказав прем'єр.

У зв'язку з цим Шмигаль наголосив на важливості відновлення пошкоджених енергетичних об'єктів та повернення до стабільно функціонуючих ринків електроенергії та газу в країні.

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Як повідомлялося, уряд розглядає можливість підвищення тарифів на електроенергію для населення (які нині складають 1,44-1,68 грн за кВт-год) до рівня ринкового тарифу для непобутових споживачів 2-го класу напруги (орієнтовно, 5,5 грн за кВт-год), або ж може встановити нові диверсифіковані тарифи, залежно від обсягу споживання.

Нагадаємо, чинні тарифи на електроенергію для населення діють до 31 березня 2023 року. Для індивідуальних побутових споживачів тариф становить 1,44 грн за кВт-год при споживанні до 250 кВт год на місяць та 1,68 грн/кВт год – понад 250 кВт год на місяць.

У серпні минулого року президент Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає запровадження мораторію на підвищення тарифів на опалення та гарячу воду протягом дії воєнного стану та шести місяців після його припинення. Однак він не передбачає мораторію на підвищення тарифів на електроенергію.