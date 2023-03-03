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Середній розмір пенсії після індексації перевищить 5000 гривень, – Шмигаль

шмигаль

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль анонсував збільшення середнього розміру пенсій в Україні більш як до 5 тис. грн після індексації в березні поточного року.

"Уперше розмір середньої пенсії перейде позначку 5 тис. грн. На сьогодні це було 4,6 тис. грн, з 1 березня ми проіндексуємо, і фактично середня пенсія в Україні буде понад 5 тис. грн", – сказав Шмигаль на пресконференції за результатами роботи уряду, передає Інтерфакс-Україна.

Шмигаль підкреслив, що держава має достатньо коштів на проведення такої індексації.

Як повідомлялося, індексація пенсій на 19,7% відбулася для 10,5 млн пенсіонерів із 1 березня.

У березні 2021 року пенсії підвищили на 14%, після цього середній розмір такої виплати склав 4400 грн.

Автор: 

індексація (28) пенсія (692) Шмигаль Денис (1509)


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Топ коментарі
+12
Саме так! Якою буде мінімалка?

Взяти середнє між кількома штуками персональних мільйонних пенсій і кілька мільйонів звичайних по 1 - 2000 грн може виявитися і 5000, у це я вірю.
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03.03.2023 23:32
+9
Сказать, это вам не мешки таскать с песком, а вот какая будет минимальная пенсия, почему молчок???
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03.03.2023 23:17
+6
Якщо пенсіонеру здатися в полон до ЗСУ, то на його утримування будуть витрачати 10 тис+безкоштовна комуналка. Єдине, що втішає, це те, що 75% пенсіонерів голосували за Зе чмо.
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04.03.2023 10:25
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Тобто 120€. Та ідіть ви за кораблем, слуги шапітолію!
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03.03.2023 18:43 Відповісти
Сказать, это вам не мешки таскать с песком, а вот какая будет минимальная пенсия, почему молчок???
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03.03.2023 23:17 Відповісти
Саме так! Якою буде мінімалка?

Взяти середнє між кількома штуками персональних мільйонних пенсій і кілька мільйонів звичайних по 1 - 2000 грн може виявитися і 5000, у це я вірю.
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03.03.2023 23:32 Відповісти
Середня пенсія- це середня температура по лікарні, включно з моргом. Ніби все добре, + 36,6, але насправді добре не всім.
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06.03.2023 11:46 Відповісти
@ https://biz.censor.net/user/478464

>Середня пенсія- це середня температура по лікарні, включно з моргом. >Ніби все добре, + 36,6, але насправді добре не всім

Давно так не сміявся!

Можна записувати у афоризми!

👍👍👍
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06.03.2023 18:54 Відповісти
нахера тебе мин пенсия - это же надо всю жизнь нихера не делать а есть делать то с доходом на мин зп 6700 даже на норм водку не будет хватать так и сдохнеш не дожив до пенсии))
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04.03.2023 11:13 Відповісти
сразу видно комнатного ******** - пойди поинтересуйся как людям тупо режут стаж, отправляя брать подтверждающую информацию и совковых предприятий, которых уже лет 30 как нет в природе! а еще ******* режут стаж ФОП-ам, которые всю дорогу платили в ПФ, а им при этом считают два года за один!
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04.03.2023 13:08 Відповісти
так тебе мин пенсия нужна или поиск совкого предприятия))
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04.03.2023 16:14 Відповісти
Утримання одного російського військовополоненого обходиться Україні близько 10 тисяч гривень на місяць.
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04.03.2023 06:57 Відповісти
А медіанна та особливо модальна пенсії?
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04.03.2023 08:13 Відповісти
є люди які заробляють 100000 є 50000, а є ті що протирають штани на 6700... яку тобі намалювати медіану? так і з пенсіями))
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04.03.2023 11:07 Відповісти
Пан по ходу взагалі не розуміє що таке медіана. Інколи краще мовчати аніж писати нісенітницю. Запитання про медіану і модаль цілком логічне
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05.03.2023 09:53 Відповісти
Що тобі дасть медіана? Наприклад у нас по закону людина яка ніразу в житті не працювала має отримувати мін пенсію зрозуміло що за рахунок тих хто працював причому всіх пенсіонерів а не тільки тих хто найбільше працював з найвищою пенсією А твоя медіанна пенсія взагалі цього не покаже і де тут логіка?
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05.03.2023 19:55 Відповісти
кому бублік а кому дирка від бубліка .це пенсія від евреів квартала. украіцні вже стають антісемітами..але мабуть то евреі антіукраінцями..ще трохі і зроблять голодомор.. тоді теж украіною правили евреі тіки радянськи
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04.03.2023 09:36 Відповісти
Якщо пенсіонеру здатися в полон до ЗСУ, то на його утримування будуть витрачати 10 тис+безкоштовна комуналка. Єдине, що втішає, це те, що 75% пенсіонерів голосували за Зе чмо.
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04.03.2023 10:25 Відповісти
Суддя у відставці отримує щомісячне довічне грошове утримання. Воно призначається в розмірі 50 % суддівської винагороди. За кожен повний рік роботи на посаді судді понад 20 років розмір щомісячного довічного грошового утримання збільшується ще на 2 % від його зарплати. І в цьому випадку жодні обмеження не діють.15 груд. 2022 р.
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04.03.2023 12:32 Відповісти
В Україні пенсії суддів злетіли до 95,1 тис. грн, при цьому в середньому українці отримують близько 4,5 тис. грн, що у 20 разів менше від суддівської виплати.
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04.03.2023 12:34 Відповісти
От тільки як що цце не пенсія а уутримання і вони не сплачують до ПФ з всієї ЗП то чого вони іі отримують з ПФ Украіни а не з коштів мінюсту?
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05.03.2023 07:40 Відповісти
При досягненні встановленого законом пенсійного віку за наявності трудового стажу для чоловіків - не менше 25 років, для жінок - не менше 20 років, а також у разі визнання інвалідом I або II групи народному депутату призначається пенсія в розмірі 80 відсотків місячної заробітної плати нині працюючого народного депутата з урахуванням всіх доплат та надбавок до посадового окладу. Нарахування пенсій здійснюється із суми, що складається з посадового окладу з урахуванням всіх доплат та надбавок працюючого народного депутата на момент призначення пенсії. За кожний повний рік роботи понад 25 років для чоловіків і 20 років для жінок пенсія за віком та по інвалідності збільшується на один відсоток наведеного вище заробітку, але не більше ніж до 90 (включно) відсотків зазначеного заробітку, без обмеження граничного розміру пенсії.
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04.03.2023 12:37 Відповісти
О! Собі вони гарно считають.
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06.03.2023 00:27 Відповісти
средняя. посредине. зелёные ублюдки
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04.03.2023 12:56 Відповісти
Тобто виходить що держава зараз витрачає на одного середньо-статистичного пенсіонера вдвічі менше ніж на утримання одного полоненого орка. Ось така вона любов до своїх громадян які все життя віддали країні.
Може піти і здатися в полон?
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04.03.2023 13:29 Відповісти
Це якась ахінея, бо знаю пенсіонерку зі стажем 52 роки, у якої пенсія з доплатою після 75 років становить аж ....3100грн. і їй 5 років відмовляють у субсидії. Не хворій, не їж, плати комуналку і виживай як знаєш. Писала скаргу Гройсману, Реві, Шмигалю і ... все усім по барабану.
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04.03.2023 19:07 Відповісти
Чтобы вырос "средний размер" - достаточно задрать еще больше максимальные пенсии
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04.03.2023 13:43 Відповісти
я зарабатывал 100000 грн. в мес., а такая гнида как ты дрочил на мин зарплате 6700 и соответсвенно платил ***** в ПФ, почему у дебя даун должна пенсия вырости на 19,7% а в других на 10%.
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04.03.2023 17:02 Відповісти
Znachit , po - tvoemy , BCE -- dayni , krome tebya ?? Znachit TE , kto rabotal pri sovdepii injenerami s visokoi zarplatoi 120 ryblei , toje - dayni , potomy chto nam nachislili minimalky ???? SAM TI - DAYN , a skoree vsego , PROVOKATOR !
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05.03.2023 11:02 Відповісти
иди ***** дибил, ты в совке на трудодни работа забыл???
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05.03.2023 17:31 Відповісти
Цікаво,де ж в Україні такі зарплати? У членів наглядових рад? У суддів ? У депутатів. А чи відомо Вам, пане, що до ковіду ставка лікаря НЕ ДОТЯГУВАЛА до мінімалки? Щоб прогодувати сім'ю мій чоловік працював на півтори ставки, плюс мізерна надбавка за категорію, за кількість оперативних втручань, за чергування вдома ( це в епоху, коли мобілок ще не було). Величезна відповідальність, безсонні ночі, складна робота. Зараз всім нараховують 20 тис. грн. Спохватились! Але в розрахунок пенсії ця сума НЕ ВХОДИТЬ. Так що не свисти, шановний. Занадто себе вивищуєш, гляди життя гепне.
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06.03.2023 12:03 Відповісти
дура психічно хвора - ти бажаєш зла тим хто зараз наповняє ПФ тим хто маючи високу ЗП тебе фактично годує???
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06.03.2023 13:13 Відповісти
А во сколько раз после марта возрастут тарифы?
Так что рост пенсий может оказаться их уменьшением...
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04.03.2023 17:22 Відповісти
В ПЯТЬ РАЗ
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04.03.2023 18:36 Відповісти
Тобто орків утримувати за 10 тисяч гривень на місяць, - це "виконання умов Женевських конвенцій", а утримувати мільйони пенсіонерів на "5 тисяч гривень на місяць як середній рівень", це "досягнення"?!! А ви там ***************?!!! ППЦ!!! П.С. Ось тому я і "прогнозую", що після нашої Перемоги над московитами в країні БУДЕ ще одна війна! Але ж громадянська (або ж "класова"), де "люди з кайданами" будуть їх "позбавлятись" та "тупо" вбивати Потвор, які в час Страшної Війни лише нарощували власні статки та просто Плювали на Неньку! А таких у нашій Державі на керівних посадах ще досі десятки тисяч! Ото ж "роботи" ще попереду...
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04.03.2023 18:52 Відповісти
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04.03.2023 20:52 Відповісти
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль анонсував збільшення середнього розміру пенсій в Україні більш як до 5 тис. грн після індексації в березні поточного року. середньо статистичний совковий підрахунок ,котрий озвучив совковий премьєр-міністр ,Багатомільйонна гвардія пенсіонерів із пенсією (після підвищення зеелених аферистів ) 2500-3000 грн плють в брехливий зелений чайник прокльонами
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04.03.2023 19:01 Відповісти
Хвастаться нужно величиной минимальной, а не средней пенсиеи. Именно ее получают большинство пенсионеров.
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05.03.2023 03:13 Відповісти
Главное, надо карманы побольше нашить, что-бы не таскать эту увеличенную пенсию в рюкзаке.
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05.03.2023 07:14 Відповісти
Майже 1000 гр недоплатили індексаці,щоб доплатити тим кого все життя влаштовувала мінімальна ЗП !!!
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05.03.2023 07:42 Відповісти
Тільки кінчений пройдисвіт та ідіот може апелювати таким терміном як "середня пенсія"...Середня температура по лікарні,середній прибуток у фірмі,середня забезпеченість житлом - над усім тим можна було б посміятись,якби нас не вважали за дебілів що весь той абсурд проковтнуть...
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05.03.2023 10:00 Відповісти
У мене пенсія по інвалідності 2 група- 2 659 гривень. Побачимо, що ця **** накрутила. 100 гривень накинула. А тим у кого 100 тисяч- 10 штук прибамбацали. Чи я помиляюсь?
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05.03.2023 10:23 Відповісти
"Середній розмір пенсій"- те ж саме що і "середня температура по лікарні..."
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05.03.2023 10:41 Відповісти
"Как только уйдьот Порошенко - пєнсії вирастут в два, а то і трі раза" - громадянин України Саакашвілі, 2019
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05.03.2023 11:00 Відповісти
Терорист сталін колись казав - не важливо як голосують важливо як рахують! Його учні "шмигалі" не далеко від цього покидька пішли! Радий ЛОХторат відчує це "підвищення" тоді коли на електрику ці ЗЕбандити піднімуть ціну в три рази - а тут рахунок зовсім інший той хто при пенсії в 2000 гр. платив мінімум 400 гр. за електрику а таких мільйони буде мати 2400 гр а платити буде 1200!!! гр. А тепер найцікавіше - "шмигалі" при 50 000 гр. платили 2000 гр. після "підвищення 60 000 гр. будуть платити 6 000 гр. - тобто електрику вони будуть мати безплатно ще і на "тьолок" яким ордени ЗЕблазень роздає залишиться!
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05.03.2023 11:19 Відповісти
Якщо суддя має пенсію від 100 000 грн. то яка має бути у мене, щоб середня була 5 000 грн.??????
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05.03.2023 14:00 Відповісти
Та так-ваша і моя-якраз пополам,от і буде 5000....тільки подивіться,в кого із рядових пенсіонерів вона і є стільки.
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05.03.2023 15:56 Відповісти
Вчителі вже отримали з/п $4000? Значить і пенсію в 5000 грн. отримаємо.
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05.03.2023 18:16 Відповісти
Головне, Захисники України та їх забезпечення та потреби!!
Це шмигаль-резніков зобов'язані опрацьовувати 24/7!!

https://charter97.org/ru/news/2023/3/5/538773/
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05.03.2023 18:19 Відповісти
Не коливайте урядовий човен, у них тільки гральний бізнес вивів з України 52 млрд грн!!!
А ви про якісь нікчемні пенсії скілітє під час війни….
Як казав микіла азіров, який купив у Відні синочку (250 тис. Евро тільки дозвіл на купівлю) непоганий маєток на останні копійки з пенсії геолога,

берітє лапаті і ідітє капаті!!! Бойко із шуфричем підтвердять!
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05.03.2023 18:27 Відповісти
це як середня температура по лікарні? в мене 2000гр. , а в судді чи прокурора 100тис.
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05.03.2023 21:55 Відповісти
Много текста, если не матершинным языком и кратко. +100 грн.
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05.03.2023 22:55 Відповісти
+17!
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06.03.2023 02:01 Відповісти
ПЕНСІОНЕРИ ЇДЯТЬ КАПУСТУ А КАБМІН М'ЯСО , А В СЕРЕДНЬОМУ УКРАЇНЦІ ЇДЯТЬ БОРЩ
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06.03.2023 05:51 Відповісти
Замість сказати про мінімальну пенсію чомусь завжди кажуть про "в середньому". 4,5 млн пенсіонерів отримують мінімальну. мінус комунальні, ліки. То на їжу і одяг не залишається.. І чим НЕ ПРАЦЮЮЧИЙ МІНІСТР,СУДДЯ відрізняється від двірника , столяра і тд. Може треба депутату мінімальную зарплату? Додати лише мінімальну ?
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06.03.2023 08:35 Відповісти
тим що двірник за ціле життя даже не заплатив собі на пенсію податків в ПФ, Включи логіку як з мін зп 6700 можна претендувати на пенсію хочаб 2500??? і це ще не враховано видатки на адміністрування ПФ, видатки на податкову їх зп і тд., а ще двірник платить за тих хто не працював ніколи і які повинні отримувати мінімальну пенсію.
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06.03.2023 10:21 Відповісти
Три роки тому вийшов на пенсію. Нарахували 3340. Тоді то була середня пенсія. За три роки наддали ще 300 грв. І я вже відстав на 1200 гривень від середньої! А от сусід - мєнт. Усе життя просидів за склом в дежурці. Сутки через троє... Досидівся до майора. На пенсію вийшов у 40 років. Була 9 700. Зараз додали ще 1800...
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06.03.2023 08:49 Відповісти
так потрібно було і тобі іти на мєнта, чого не йшов , чого тепер ниєш??? раніше ж тебе все влаштовувало.
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06.03.2023 10:11 Відповісти

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