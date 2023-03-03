Середній розмір пенсії після індексації перевищить 5000 гривень, – Шмигаль

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль анонсував збільшення середнього розміру пенсій в Україні більш як до 5 тис. грн після індексації в березні поточного року.

"Уперше розмір середньої пенсії перейде позначку 5 тис. грн. На сьогодні це було 4,6 тис. грн, з 1 березня ми проіндексуємо, і фактично середня пенсія в Україні буде понад 5 тис. грн", – сказав Шмигаль на пресконференції за результатами роботи уряду, передає Інтерфакс-Україна.

Шмигаль підкреслив, що держава має достатньо коштів на проведення такої індексації.

Як повідомлялося, індексація пенсій на 19,7% відбулася для 10,5 млн пенсіонерів із 1 березня.

У березні 2021 року пенсії підвищили на 14%, після цього середній розмір такої виплати склав 4400 грн.