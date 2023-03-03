Середній розмір пенсії після індексації перевищить 5000 гривень, – Шмигаль
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль анонсував збільшення середнього розміру пенсій в Україні більш як до 5 тис. грн після індексації в березні поточного року.
"Уперше розмір середньої пенсії перейде позначку 5 тис. грн. На сьогодні це було 4,6 тис. грн, з 1 березня ми проіндексуємо, і фактично середня пенсія в Україні буде понад 5 тис. грн", – сказав Шмигаль на пресконференції за результатами роботи уряду, передає Інтерфакс-Україна.
Шмигаль підкреслив, що держава має достатньо коштів на проведення такої індексації.
Як повідомлялося, індексація пенсій на 19,7% відбулася для 10,5 млн пенсіонерів із 1 березня.
У березні 2021 року пенсії підвищили на 14%, після цього середній розмір такої виплати склав 4400 грн.
Топ коментарі
+12 House Voter
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+9 Павел Добрыня
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Взяти середнє між кількома штуками персональних мільйонних пенсій і кілька мільйонів звичайних по 1 - 2000 грн може виявитися і 5000, у це я вірю.
>Середня пенсія- це середня температура по лікарні, включно з моргом. >Ніби все добре, + 36,6, але насправді добре не всім
Давно так не сміявся!
Можна записувати у афоризми!
👍👍👍
Може піти і здатися в полон?
Так что рост пенсий может оказаться их уменьшением...
Це шмигаль-резніков зобов'язані опрацьовувати 24/7!!
https://charter97.org/ru/news/2023/3/5/538773/
А ви про якісь нікчемні пенсії скілітє під час війни….
Як казав микіла азіров, який купив у Відні синочку (250 тис. Евро тільки дозвіл на купівлю) непоганий маєток на останні копійки з пенсії геолога,
берітє лапаті і ідітє капаті!!! Бойко із шуфричем підтвердять!