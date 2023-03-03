Мін’юст подав позов про конфіскацію частки Ротенбергів у ТРЦ Ocean Plaza

Міністерство юстиції України подало позов про застосування санкції у виді стягнення активів у дохід держави до Ігоря Ротенберга, Аркадія Ротенберга, Олександра Скоробогатька та Олександра Пономаренка.

Так, Мін'юст у поданій до Вищого антикорупційного суду позовній заяві просить застосувати санкцію у виді стягнення в дохід держави активів вищезазначених осіб та стягнути:

100% частки статутного капіталу ТОВ "Авангард-Віларті";

66,65% частки статутного капіталу ТОВ "Інвестиційний Союз "Либідь".

Як повідомлялося, раніше очільник фракції "Слуга народу" в Верховній Раді Давид Арахамія анонсував конфіскацію акцій київського ТРЦ Ocean Plaza у російського олігарха Аркадія Ротенберга.