БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
484 0

Мін’юст подав позов про конфіскацію частки Ротенбергів у ТРЦ Ocean Plaza

ротенберг

Міністерство юстиції України подало позов про застосування санкції у виді стягнення активів у дохід держави до Ігоря Ротенберга, Аркадія Ротенберга, Олександра Скоробогатька та Олександра Пономаренка.

Так, Мін'юст у поданій до Вищого антикорупційного суду позовній заяві просить застосувати санкцію у виді стягнення в дохід держави активів вищезазначених осіб та стягнути:

  • 100% частки статутного капіталу ТОВ "Авангард-Віларті";
  • 66,65% частки статутного капіталу ТОВ "Інвестиційний Союз "Либідь".

Як повідомлялося, раніше очільник фракції "Слуга народу" в Верховній Раді Давид Арахамія анонсував конфіскацію акцій київського ТРЦ Ocean Plaza у російського олігарха Аркадія Ротенберга.

Автор: 

конфіскація (345) Мін’юст (635) Ротенберг (58)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 