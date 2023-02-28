Арахамія анонсував конфіскацію ТРЦ Ocean Plaza російського олігарха Ротенберга

Очільник фракції "Слуга народу" в Верховній Раді Давид Арахамія анонсував конфіскацію акцій київського ТРЦ Ocean Plaza у російського олігарха Аркадія Ротенберга.

Про це він повідомив у Telegram.

"ВАКС стягнув на користь держави 88,89% акцій PIN банку Євгена Гінера. Усе в рамках закону "Про санкції" та загальноприйнятих уявлень людства про справедливість. Далі буде Ocean Plaza", – зазначив він.

Як повідомлялося, у серпні 2022 року в управління АРМА передали арештовані корпоративні права товариств на понад 350 млн грн. Зокрема, йшлося про один із найбільших ТРЦ Києва Ocean Plaza. Журналісти з’ясували, що мається на увазі Ocean Plaza.

Слідство встановило, що кошти, отримані від діяльності ТРЦ перераховувалися по ланцюгу фінансових операцій на адресу громадян РФ. Ті в подальшому використовували їх зокрема для фінансування виробництва та постачання боєприпасів для збройних сил країни-агресора.

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ТРЦ Ocean Plaza було закрито з початку повномасштабної війни. Він відновив діяльність лише у листопаді 2022-го.

Формальним власником об'єкта є ТОВ "ІС "Либідь", створене у 2009 році та власником якого є Ocean Plaza Project (Кіпр).

Український бізнесмен Василь Хмельницький у 2019 році купив 33,5% у столичному ТРЦ Ocean Plaza. Він досі вказаний серед бенефіціарів ТОВ "ІС "Либідь". Водночас контрольна частка у компанії до 2018 року прямо належала Ігорю та Лілії Ротенбергам – дітям російського мільярдера з найближчого оточення Владіміра Путіна Аркадія Ротенберга. У грудні 2021 року цю частку переоформили на двох громадян Швейцарії.

ТРЦ Ocean Plaza по вул. Антоновича, 176 у Києві загальною площею 165 тис. кв. м відкрито у грудні 2012 року. Інвестиції склали близько $300 млн.