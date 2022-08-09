Суд передав столичний ТРЦ Ocean Plaza росіян в управління АРМА

В управління Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) передано арештовані корпоративні права товариств на понад 350 млн грн. Зокрема, йдеться про один з найбільших ТРЦ в столиці.

Про це повідомив генеральний прокурор Андрій Костін, передає пресслужба Офісу генпрокурора.

За його словами, серед кінцевих бенефіціарних власників торговельно-розважального центру – громадяни Росії з близького оточення очільника країни-агресора.

Слідство встановило, що кошти, отримані від діяльності ТРЦ перераховувалися по ланцюгу фінансових операцій на адресу громадян РФ.

"Останні в подальшому використовували їх у тому числі для фінансування виробництва та постачання боєприпасів для збройних сил країни-агресора", – додав Костін.

Генпрокурор не уточив назву столичного ТРЦ, водночас, за даними джерел Інтерфакс-Україна, йдеться про Ocean Plaza.

Як повідомлялося, 27 липня стало відомо, що ТРЦ повністю припинило роботу. Про тимчасове закриття, зокрема, повідомляли кілька брендів та магазинів, які працювали на першому поверсі споруди. Водночас нещодавно з'явилася інформація, що Ocean Plaza все ж планує відновити свою роботу з 11 серпня.

Зазначимо, що ТРЦ Ocean Plaza закрито з початку війни, до останнього часу у ньому працював лише гіпермаркет "Ашан" та магазини по сусідству з ним. В Асоціації рітейлерів України припускали, що ТРЦ не може відновити роботу через своїх власників, пов’язаних з сім’єю російського мільярдера Аркадія Ротенберга. Співвласник ТРЦ Василь Хмельницький не виключав, що через це ТРЦ можуть націоналізувати.

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Формальним власником об'єкта є ТОВ "ІС "Либідь", створене у 2009 році та власником якого є Ocean Plaza Project (Кіпр).

Український бізнесмен Василь Хмельницький у 2019 році купив 33,5% у столичному ТРЦ Ocean Plaza. Він досі вказаний серед бенефіціарів ТОВ "ІС "Либідь". Водночас контрольна частка у компанії до 2018 року прямо належала Ігорю та Лілії Ротенбергам – дітям російського мільярдера з найближчого оточення Владіміра Путіна Аркадія Ротенберга. У грудні 2021 року цю частку переоформили на двох громадян Швейцарії.

ТРЦ Ocean Plaza по вул. Антоновича, 176 у Києві загальною площею 165 тис. кв. м відкрито у грудні 2012 року. Інвестиції склали близько $300 млн.