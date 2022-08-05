Столичний ТРЦ Ocean Plaza росіян планує відновити роботу, – Forbes

Один із найбільших торговельно-розважальних центрів Києва Ocean Plaza відновлює роботу з 11 серпня.

Про це повідомляє Forbes із посиланням на повідомлення ТРЦ до орендарів.

"Просимо здійснити підготовку приміщень до вищезазначеної дати", – йдеться у листі. Водночас про порядок проведення робіт та ввезення чи вивезення товару орендарів обіцяють поінформувати додатково.

Як повідомлялося, 27 липня стало відомо, що ТРЦ повністю припинило роботу. Про тимчасове закриття, зокрема, повідомляли кілька брендів та магазинів, які працювали на першому поверсі споруди.

ТРЦ Ocean Plaza закрито з початку війни, до останнього часу у ньому працював лише гіпермаркет "Ашан" та магазини по сусідству з ним. В Асоціації рітейлерів України припускали, що ТРЦ не може відновити роботу через своїх власників, пов’язаних з сім’єю російського мільярдера Аркадія Ротенберга. Співвласник ТРЦ Василь Хмельницький не виключав, що через це ТРЦ можуть націоналізувати.

Читайте також: В Офісі президента розмірковують над націоналізацією ТРЦ Ocean Plaza, – Forbes

Формальним власником об'єкта є ТОВ "ІС "Либідь", створене у 2009 році та власником якого є Ocean Plaza Project (Кіпр).

Український бізнесмен Василь Хмельницький у 2019 році купив 33,5% у столичному ТРЦ Ocean Plaza. Він досі вказаний серед бенефіціарів ТОВ "ІС "Либідь". Водночас контрольна частка у компанії до 2018 року прямо належала Ігорю та Лілії Ротенбергам – дітям російського мільярдера з найближчого оточення Владіміра Путіна Аркадія Ротенберга. У грудні 2021 року цю частку переоформили на двох громадян Швейцарії.

ТРЦ Ocean Plaza по вул. Антоновича, 176 у Києві загальною площею 165 тис. кв. м відкрито у грудні 2012 року. Інвестиції склали близько $300 млн.