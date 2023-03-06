Гетманцев запропонував спростити перепродаж вживаних автомобілів

Депутати від "Слуги народу" та інших фракцій зареєстрували у парламенті законопроєкт, яким пропонується спростити перепродаж вживаних автомобілів.

Про це голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив у Telegram.

"Разом із колегами вніс законопроєкт N9083, що передбачає дерегуляцію та детінізацію ринку торгівлі вживаними транспортними засобами", – написав Гетманцев.

"Сасування безглуздої державної реєстрації вживаних автомобілів торгуючою організацією на себе, навіть якщо вона їх купує як товар для подальшого перепродажу — стане запорукою для виведення з тіні ринку, розширення діяльності білих автотрейдерів та ліквідації схем, через які бюджет недоотримує податки", – додав голова комітету.

Читайте також: Рада провалила голосування за закон про розмитнення авто в "Дії"

Згідно із пояснювальною запискою до законопроєкту, за результатами 2021 року обсяг державних реєстрацій нових автомобілів склав біля 100 тис., а вживаних – біля 1,7 млн. Водночас переважна більшість ринку вживаних автомобілів наразі перебуває "у тіні".

При цьому суб’єкти господарювання, які здійснюють торгівлю вживаними транспортними засобами, при викупі вживаного автомобіля з метою його подальшого перепродажу зобов’язані проводити обов’язкову державну реєстрацію придбаного автомобіля на себе, перш ніж мати можливість його перепродати кінцевому споживачу.

Крім того, суб’єкти господарювання, які скуповують вживані транспортні засоби для їх подальшого перепродажу, вимушені на кожний автомобіль двічі отримувати довідку з районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки про взяття транспортного засобу на військовий облік (зняття з військового обліку).

Тому законопроєктом пропонується скасувати ці вимоги.