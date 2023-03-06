Мінцифри вивчає можливості ChatGPT у розвитку цифрової інфраструктури

Міністерство цифрової трансформації досліджує ChatGPT та розглядає його можливості у вдосконаленні державного управління та розвитку цифрової інфраструктури.

"Поки цей інструмент корисний лише на базовому рівні – він допомагає вирішувати рутинні завдання та сприяти більш ефективному виконанню тієї чи іншої роботи. Що стосується розв’язання складних задач, то ми розуміємо, що цифровізація – це не тільки технічний, а й творчий процес. Але ми досліджуємо цей інструмент та розглядаємо його можливості у вдосконаленні державного управління та розвитку цифрової інфраструктури", – розповів керівник із розвитку електронних послуг у Мінцифри Мстислав Банік, передає Укрінформ.

Банік зазначив, що ChatGPT – штучний інтелект (ШІ), який працює на основі технології глибокого навчання. Це дозволяє йому збирати та обробляти величезну кількість інформації. При цьому можливості ШІ постійно зростають, оскільки він із кожним днем навчається на нових даних.

Як повідомлялося, із середини лютого чат-бот ChatGPT зі штучним інтелектом, розроблений компанією OpenAI, став доступний в Україні.

Це сталося завдяки тому, що Україну вилучили зі списку країн, у яких заблокований чатбот зі штучним інтелектом ChatGPT. Цьому сприяли офіційні листи та дзвінки Міністерства цифрової трансформації до розробників інструменту.