Попит на нові автомобілі в Росії впав у 2,6 раза
У лютому 2023 року продажі нових легкових та легких комерційних автомобілів у Росії впали на 62,1%.
За даними російської Асоціації європейського бізнесу (АЄБ), минулого місяця на місцевому ринку було продано 41,8 тис. автомобілів, що на 68,5 тис. штук менше, ніж у лютому 2022 року, пише "Коммерсант".
Як зазначає АЕБ, до статистики не включено продажі марок BMW, Mercedes-Benz, Chery і Exeed у зв'язку з рішенням цих автовиробників змінити оприлюднення даних про продаж зі щомісячного на щоквартальне.
За даними АЕБ, у січні у Росії було продано 32 499 нових легкових та легких комерційних автомобілів, що на 63,1% менша за показники за аналогічний місяць минулого року.
Як повідомлялося, у 2022 році у Росії було продано 687,3 тис. автомобілів порівняно із 1,66 млн автомобілів у 2021 році.
За підсумками 2022 року у Росії було вироблено 450 тисяч легкових автомобілів, що на 67% менше, порівняно з попереднім роком.
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