Попит на нові автомобілі в Росії впав у 2,6 раза

У лютому 2023 року продажі нових легкових та легких комерційних автомобілів у Росії впали на 62,1%.

За даними російської Асоціації європейського бізнесу (АЄБ), минулого місяця на місцевому ринку було продано 41,8 тис. автомобілів, що на 68,5 тис. штук менше, ніж у лютому 2022 року, пише "Коммерсант".

Як зазначає АЕБ, до статистики не включено продажі марок BMW, Mercedes-Benz, Chery і Exeed у зв'язку з рішенням цих автовиробників змінити оприлюднення даних про продаж зі щомісячного на щоквартальне.

За даними АЕБ, у січні у Росії було продано 32 499 нових легкових та легких комерційних автомобілів, що на 63,1% менша за показники за аналогічний місяць минулого року.

Як повідомлялося, у 2022 році у Росії було продано 687,3 тис. автомобілів порівняно із 1,66 млн автомобілів у 2021 році.

За підсумками 2022 року у Росії було вироблено 450 тисяч легкових автомобілів, що на 67% менше, порівняно з попереднім роком.